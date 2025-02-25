Fransa'da dünyaca ünlü Türk restoranı kapatıldı. Talimatı Vali verdi

Fransa’nın Val-d’Oise bölgesinde yer alan dünyaca ünlü Türk restoranı, ciddi hijyen ihlalleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Yetkililer, restoranın halk sağlığını riske attığını belirtti.

Fransa’nın Val-d’Oise bölgesindeki popüler Türk restoranı, sağlık denetimlerinde tespit edilen ciddi hijyen ihlalleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Valilikten yapılan açıklamada, 20 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilen denetimlerde halk sağlığını tehdit eden birçok eksiklik belirlendi.

Vali Philippe Court’un talimatıyla harekete geçen Departman Halk Sağlığı Koruma Müdürlüğü (DDPP 95) ekipleri, restoran mutfağında ve depolama alanlarında kapsamlı incelemeler yaptı.

Denetim sonuçlarına göre, mutfak ekipmanlarının kirli olduğu, gıdaların uygun olmayan koşullarda saklandığı ve çalışanların hijyen kurallarına uymadığı tespit edildi. Ayrıca el temizliği için gerekli ekipmanların bulunmadığı ve gıda takibinin yapılmadığı belirlendi.

Yetkililer, bu ihlallerin ciddi sağlık riskleri yarattığını ve gıda zehirlenmesi ya da mikrobiyal bulaşma tehlikesine yol açabileceğini vurguladı. Restoranın, eksikliklerini giderip yeniden denetimden geçmesi halinde faaliyete devam edebileceği belirtildi.

Fransa’da gıda güvenliği denetimlerinin düzenli olarak yapıldığına dikkat çeken yetkililer, restoranların halk sağlığını koruma amacıyla sıkı bir şekilde takip edildiğini ifade etti. Müşterilerin sağlığını riske atan işletmelere karşı kararlılıkla müdahale edileceği bildirildi.

Restoran yönetimi ise kapatma kararının ardından hızla hijyen standartlarını iyileştirmek için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Eksiklerin giderilmesinin ardından yetkililerden yeniden denetim talep edileceği belirtildi.

Fransa’da Türk mutfağının önemli temsilcilerinden biri olan restoranın, gerekli düzenlemeleri yaparak kapılarını tekrar açması bekleniyor. Bu olay, restoran işletmecileri için hijyen kurallarına uyumun hayati önemini bir kez daha gözler önüne serdi.