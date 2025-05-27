Fransa'da enflasyon çakıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'da enflasyon çakıldı

Fransa’da Mayıs 2025’te yıllık enflasyon oranı yüzde 0,7’ye gerileyerek son dört yılın en düşük seviyesine indi.

Fransa İstatistik Kurumu INSEE’ye göre, yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 0,7’ye düştü. Bu oran, hem Mart hem de Nisan aylarında kaydedilen yüzde 0,8’in altında kaldı. Uzmanların yüzde 0,9’luk beklentisinin de gerisinde kalan enflasyon, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Enflasyondaki bu yavaşlama, başta ulaştırma olmak üzere hizmet fiyatlarındaki artışın yavaşlamasından ve iletişim maliyetlerindeki keskin düşüşten kaynaklandı. Hizmet fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Enerji fiyatları ise art arda dördüncü kez düşerek yıllık yüzde 8,1 oranında azaldı.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 1,3’e yükselirken, tütün fiyatları sabit kaldı. Sanayi mallarındaki fiyatlar ise yüzde 0,2 oranında düşüşünü sürdürdü.

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 0,1 azalırken, AB uyumlu endeks yıllık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.

5-1200-x-675-piksel-002.jpg

Son Haberler
Usta sanatçı İlhan Şeşen’e son veda! Eşi konuşmakta zorluk çekti
Usta sanatçı İlhan Şeşen’e son veda! Eşi konuşmakta zorluk çekti
Bu ilanı görenler ‘Gençler iş beğenmiyor’ diyecek mi? Para yok, iş çok
Bu ilanı görenler ‘Gençler iş beğenmiyor’ diyecek mi? Para yok, iş çok
500 kişilik ekiple aranıyor: 10 yaşındaki çocuktan iz yok!
500 kişilik ekiple aranıyor: 10 yaşındaki çocuktan iz yok!
Jandarma sahada! Havadan ve karadan kontrol ediyor
Jandarma sahada! Havadan ve karadan kontrol ediyor
Küresel batarya depolama kapasitesinde büyük hedef! 2040'a kadar 7 kat artacak
Küresel batarya depolama kapasitesinde büyük hedef! 2040'a kadar 7 kat artacak