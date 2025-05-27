Fransa'da enflasyon çakıldı

Fransa İstatistik Kurumu INSEE’ye göre, yıllık enflasyon Mayıs ayında yüzde 0,7’ye düştü. Bu oran, hem Mart hem de Nisan aylarında kaydedilen yüzde 0,8’in altında kaldı. Uzmanların yüzde 0,9’luk beklentisinin de gerisinde kalan enflasyon, Şubat 2021'den bu yana en düşük seviye olarak kayda geçti.

Enflasyondaki bu yavaşlama, başta ulaştırma olmak üzere hizmet fiyatlarındaki artışın yavaşlamasından ve iletişim maliyetlerindeki keskin düşüşten kaynaklandı. Hizmet fiyatları yıllık bazda yüzde 2,1 arttı. Enerji fiyatları ise art arda dördüncü kez düşerek yıllık yüzde 8,1 oranında azaldı.

Gıda fiyatlarındaki artış yüzde 1,3’e yükselirken, tütün fiyatları sabit kaldı. Sanayi mallarındaki fiyatlar ise yüzde 0,2 oranında düşüşünü sürdürdü.

Aylık bazda tüketici fiyat endeksi yüzde 0,1 azalırken, AB uyumlu endeks yıllık bazda yüzde 0,6, aylık bazda ise yüzde 0,2 düştü.