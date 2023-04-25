Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı

Fransa'da emeklilik reformu yasasına karşı Grenoble'da düzenlenen gösteride Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un maketi yakıldı.

Fransa'da göstericiler Macron'un maketini yaktı

Macron'un ikinci dönem cumhurbaşkanlığının birinci yıl dönümü kapsamında dün aralarında Grenoble'un da olduğu çok sayıda kentte Fransa Cumhurbaşkanına tepki gösteren emeklilik reformu karşıtları sokağa indi.

Fransız basınındaki habere göre, Grenoble'da Notre-Dame Meydanı'nda toplanan göstericiler, demir sopalarla vurdukları Macron'un maketini yaktı.

Grenoble Savcılığı, Macron'un maketinin yakılmasına ilişkin soruşturma başlattı.

EMEKLİLİK REFORMU

Fransa'da hükümetin, emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylamadan Meclisten geçirme kararı üzerine, 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümetin, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için başvurduğu Anayasa Konseyi, yasa tasarısının emeklilik yaşını 64'e çıkaran maddesini onaylamış, 6 maddeyi ise tamamen veya kısmen reddetmişti.

Söz konusu tasarı, Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

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