Fransa'da 'kara perşembe' korkusu

Kaynak: AA
Fransa'da 'kara perşembe' korkusu
Fransa’da, havaalanı çalışanlarının greve gitmesi sebebiyle yarın gerçekleşecek uçuşlarda iptallerin olacağı açıklandı.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC), Paris’teki Orly Havalimanı’nda planlanan uçuşların yüzde 75’inin, Charles de Gaulle Havalimanı’nda ise yüzde 65’inin iptal edileceğini duyurdu.

Paris dışındaki diğer havalimanları da grevden etkilenecek; Marsilya’da yüzde 65, Toulouse’da yüzde 60, Nice’te ise yüzde 70 oranında uçuş iptali bekleniyor.

DGAC, iptallerin yanı sıra uçuşlarda gecikme ve aksamaların da mümkün olduğunu belirtti.

SNCTA sendikası, çalışma koşullarının iyileştirilmesi yönündeki görüşmelerin başarısız olmasının ardından grev kararı aldıklarını açıkladı.

TSCAC sendikası da, maaş artışı, tazminat ve hizmetlerin yeniden düzenlenmesi konularında DGAC ile anlaşamadıklarını bildirdi. Bu grev, birçok uçuşu etkileyerek ulusal basında geniş yer buldu ve Fransız medyası tarafından “Kara Perşembe” olarak adlandırıldı.

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