Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

Kaynak: BBC Türkçe
Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı
Fransa'da kürtajın anayasal bir hak olmasını öngören tasarı, parlamentoda onaylanarak yasalaştı ve Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk ülke oldu.

Parlamentonun her iki kanadının da katıldığı Versailles Sarayı'ndaki oylamada, tasarı ezici bir çoğunlukla 780 oya karşı 72 oyla kabul edildi.

Milletvekilleri yasayı alkışlayarak kutladılar.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bu adımı "evrensel bir mesaj ve Fransız gururu" olarak nitelendirdi. Yeni yasanın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Paris'te özel bir törenle kutlanması planlanıyor.

Tasarının kabul edilmesinin ardından başkent Paris'teki ünlü Eyfel Kulesi kutlama amacıyla ışıklandırıldı ve üzerine "Benim Bedenim Benim Kararım" ifadeleri yansıtıldı.

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