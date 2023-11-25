Fransa'da mahkeme kendi devletine ceza kesti. Devlet milyonlarca euro ceza ödeyecek

Fransız Danıştayı, hava kirliliğiyle mücadelede yeterince önlem alınmadığı gerekçesiyle devletin para cezası ödemesine hükmetti.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fransa'da mahkeme kendi devletine ceza kesti. Devlet milyonlarca euro ceza ödeyecek

Euronews'de yer alan habere göre Fransa'da Danıştay, devlete hava kirliliği cezası kesti. Karara gerekçe olarak ise hava kirliliğini önleme konusunda devletin yeterli çaba sarf etmediği gösterildi.

En yüksek idare mahkemesi, "Devletin Temmuz 2022'den Temmuz 2023'e kadar olan iki altı aylık dönem için beş milyon euroluk iki ceza ödemesi yapmasına ve her altı aylık dönem için emredilen ceza ödemesi miktarının ikiye bölünmesine" kararını verdi.

Bunun yanı sıra Danıştay kararında, Paris ve Lyon'da belirli standartların önemli ölçüde aşıldığına dikkat çekilerek, ceza kapsamında ödenecek 10 milyon Euro'nun halk sağlığı ve çevre konularıyla ilgilenen bir dizi kamu kurumu ve derneğe aktarılacağı ifade edildi.

"BU CEZA CAYDIRICI OLMAYACAK"

Danıştay’a şikayet başvurusunda bulunan ve duruşmalara müdahil taraf olarak katılan çevreci sivil toplum örgütü “Les Amis de la Terre”in (Yeryüzünün Dostları) avukatı Louis Cofflard, AFP’ye karar sonrası açıklamalarda bulundu.

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Cofflard yaptığı açıklamada, verilen para cezasını yeterli bulmadıklarını belirterek, “Bu ceza devlet kurumları için hava kirliliğinin düşürülmesi konusunda caydırıcı olmayacak.” diye konuştu.

BAKAN AÇIKLAMA YAPTI

Ekolojik Geçişten sorumlu Bakan Christophe Béchu ise basına yaptığı açıklamada, “Hava kalitesini iyileştirmek ve Fransız halkının sağlığını korumak için ilgili kurumlarla birlikte sorumlu kamu politikalarını uygulamaya devam edeceğiz.” dedi.

Gerekçeli kararda, Paris ve Lyon dışındaki kentlerde ise hava kirliliği eşiğinin aşılmadığı bildirilirken, hava kirliliğinin astım, kalp ve damar sorunları ile akciğer kanseri gibi hastalıkları tetiklediği görüşüne yer verildi.

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