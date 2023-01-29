Marsilya Monaco'ya takıldı

Fransa Ligi'nde 20. hafta maçında Marsilya ile Monaco karşı karşıya geldi.

Monaco, 17. dakikada Jordan Veretout'un kendi kalesine attığı golle öne geçti.

Marsilya bu gole 47. dakikada Alexis Sanchez'le karşılık verdi ve maç 1-1 bitti.

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder Marsilya formasıyla 90 dakika oyunda kaldı.

Bu sonuçla Marsilya'nın 6 maçlık galibiyet serisi de sona ermiş oldu.