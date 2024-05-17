Fransa'da sinagoga saldırı

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ve yerel yetkililerin yaptığı açıklamada, Rouen kentinde bulunan bir sinagogu yakmaya çalışan silahlı bir saldırganın vurularak öldürüldüğü aktarıldı. Darmanin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın, sabahın erken saatlerinde Paris'in 130 kilometre kuzeybatısındaki Rouen kent merkezinde gerçekleştiğini ifade etti.

Saldırganın kimliği ve saldırıyı niçin gerçekleştirdiği henüz bilinmezken, yerel yetkililer, saldırganın bıçak ve demir çubuk taşıdığını kaydetti.

FRANSA ALARMA GEÇTİ

Fransa'nın Consistoire Central Yahudi ibadet kurumu başkanı Elie Korchia, Fransız polisinin "bir başka anti-Semitik trajediyi önlediğini" iletirken, bölgesel bir yayın kuruluşu olan France 3, itfaiye ekiplerinin olay yerinde olduğunu ifade etti.

Rouen Belediyesi’nden bir yetkili ise, yangının kontrol altına alındığını belirtti. İki ay sonra Yaz Olimpiyat Oyunları’na ev sahipliği yapacak olan Fransa, alarm durumunu en üst düzeye çıkardı.