Fransa'daki saldırganın yaraladığı dört çocuğun sağlık durumu ile ilgili açıklama

Fransa'yı dehşete düşüren bıçaklı saldırı sonrasında Fransa Başbakanı Borne'dan açıklama geldi.

Fransa'daki saldırganın yaraladığı dört çocuğun sağlık durumu ile ilgili açıklama

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, Fransa’daki bıçaklı saldırıyla ilgili bu sabah basına açıklama yaparak yaralanan 4 çocuğun durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Öte yandan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, çocukların bulunduğu hastaneye gitti.

Fransa’nın Annecy kentinde dün Suriyeli bir mülteci (31), deniz kenarındaki bir parkta yaşları bir ile üç arasında değişen 4 çocuk ve 2 yetişkine bıçakla saldırmış, olayda 6 kişi yaralanmış ve saldırgan polis tarafından gözaltına alınmıştı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne bugün basına açıklama yaparak daha önce durumları kritik olduğu belirtilen iki çocuk dahil 4 çocuğun, tedavilerinin yapıldığını ve durumlarının stabil olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise bugün çocuklardan bazılarının tedavisinin sürdüğü Grenoble kentindeki hastaneye geldi.

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