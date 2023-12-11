Fransa'dan Ermenilere 15 milyon euro destek

Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için Fransa'dan 15 milyon euro yardım sözü geldi.

KAYNAK: AA
Fransa'dan Ermenilere 15 milyon euro destek

Fransa, Karabağ'dan Ermenistan'a giden Ermeni nüfus için ek 15 milyon euro yardım yapacağını bildirdi.

Fransa Dışişlerinden yapılan açıklamada, Ermenistan'a ve Ermeni halkına destek sağlanması yönünde 30 Kasım'da Fransız parlamentosunda alınan kararın ardından Karabağ'dan ayrılan Ermeniler için 15 milyon euro yardım yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, yardımın Ermenistan Kızıl Haçı, Birleşmiş Milletler (BM) kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına destek sağlayacağı ifade edildi. Bu yardım ile birlikte Fransa'nın 2023'te Ermenistan'a yaptığı yardımın 27,5 milyon euroya çıktığı kaydedildi.

Bu yardım ile birlikte Fransa'nın 2023'te Ermenistan'a yaptığı yardımın 27,5 milyon euroya çıktığı kaydedildi.

Ermenistan, Karabağ'da Ermeni nüfusun bölgeyi terk etmesinden Azerbaycan'ı suçlarken, Azerbaycan hükümeti "Karabağ'da yaşayan Ermeni sakinlerin Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisi olmadığı ve Azerbaycan'ın Ermenileri, eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden ülkeye entegre etmeye" kararlı olduğunu bildirmişti.

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