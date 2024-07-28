Fransa'dan olimpiyatlara gölge düşürecek skandal

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fransa'dan olimpiyatlara gölge düşürecek skandal

Gazze'de yaşananlar dolayısıyla İsrail'i protesto eden bir grup Paris Savcılığı tarafından gözaltına alındı.

2024 Paris Olimpiyatları’nda boy gösteren İsrail ve Paraguay A Milli Futbol Takımları Erkekler D Grubu'nda karşı karşıya geldi.

Parc des Princes Stadyumu'nda oynanan mücadelede Paraguay 4-2 galip gelirken maç sırasında yaşananlar dünya basınına manşet oldu.

"SOYKIRIM OLİMPİYATLARI

Karşılaşmayı stattan takip eden bir grup Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail'i protesto etti.

Filistin bayrakları taşıyan grup "Soykırım Olimpiyatları" yazan pankartlar açtı.

İsrail’e yönelik bu protesto stattakiler tarafından destek bulurken ev sahibi Fransa’dan flaş bir karar geldi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Fransa Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları Organizasyon Komitesi (COJOP) protestocuları “Yahudi karşıtı” eylemde bulundukları gerekçesiyle gözaltına aldı.

Paris Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.

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