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Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi

Fransa’da 3 asırdır ayakta duran milli kütüphane 40 milyon eseriyle ülkenin en büyüğü konumunda.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:15
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Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi

Fransa’nın 3 asırdır ayakta duran kütüphanesi
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Fransa'da 16 binden fazla kamu kütüphanesi bulunuyor. Merkezi başkent Paris'teki Milli Kütüphane (BnF), 40 milyon eserle Fransa'nın en geniş koleksiyona sahip en büyük kütüphanesi olarak öne çıkıyor.

Dördü Paris bölgesinde olmak üzere toplam beş tesisten oluşan Milli Kütüphane'de, kitap, afiş, el yazmaları, madalyon, sanat eserleri ve tarihi eserler de bulunuyor.

Dünyanın en eski kitabı olarak nitelendirilen Mısır menşeili "Prisse Papirüsü" kütüphanenin önemli eserleri arasında yer alıyor. Söz konusu papirüsün milattan önce yaklaşık 1800 yılına ait olduğu tahmin ediliyor.

Fransız yazar Victor Hugo'nun dünyaca ünlü "Sefiller" adlı romanının el yazması, müzede sergileniyor.

Diğer yandan BnF'nin dijital kütüphanesi olan Gallica'da milyonlarca kitap, gazete, dergi, el yazması, mektup, karikatür, fotoğraf, harita, ses ve görüntü kaydına çevrim içi erişilebiliyor.

KÜTÜPHANENİN "TARİHİ BEŞİĞİ": RİCHELİEU TESİSİ
Fransa Milli Kütüphanesi tarihi, 18. yüzyılda Kraliyet Kütüphanesi'nin Paris'in merkezi 2. bölgesindeki Richelieu tesisine nakledilmesiyle başladı. 1789'da başlayan Fransız Devrimi'nin ardından "ulusun" kütüphanesi haline gelen BnF, bugünkü adını 1994'te aldı.

Richelieu tesisi, yüzyıllar içerisinde genişleyerek 58 bin metrekarelik bir alana yayıldı. Son olarak 12 yıl süren renovasyon ve modernizasyon çalışmalarının ardından tesis Eylül 2022'de kamuya açıldı.

Çalışmaların maliyeti 261,3 milyon avroyu buldu.

Richelieu kompleksi, antik çağdan bu yana farklı çağlara ait 900 eserin sergilendiği bir müzeyi ve 1900 metrekarelik geniş bir bahçeyi de bünyesinde barındırıyor.

MİMARİSİ İSMİNE YANSIYAN "OVAL ODA"
Renove edilen tarihi tesisin en dikkat çekici bölümlerin arasında Oval Oda yer alıyor.

Oval Oda'da 9 bini çizgi roman 20 binden fazla eser bulunuyor.

Öte yandan, BnF'nin "modern" tesisini oluşturan Francois Mitterand tesisi, ismini taşıdığı eski Fransa Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın talimatı üzerine inşa edildi.

Paris'in güneyinde Seine Nehri'ne yakın modern tesisin projesi 1988-1998 yıllarında tamamlandı. Tesis, 80 metre yüksekliğinde 22 katlı 4 cam kuleden oluşurken, raf uzunlukları 400 kilometreye ulaşıyor.

Fransız mimar Dominique Perrault'un eseri olan François Mitterand tesisinin köşeli kuleleri 4 açık kitabı temsil ediyor.

Tesis 1 hektarlık bir bahçeye de ev sahipliği yapıyor.

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