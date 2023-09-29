Fransa'nın başı sıcaklarla belada. Şimdi de tarihin en sıcak eylül ayını yaşıyorlar

2023 yılı küresel iklim krizi ve aşırı sıcaklıklarla tarihteki yerini alırken, ısı değerlerine ilişkin dünyanın dört bir tarafından rekorlar gelmeye devam ediyor.

Fransa’da meteoroloji biriminden yapılan açıklamada, eylül ayının, ülkenin ana kara topraklarının geçirdiği "en sıcak eylül ayı" olarak kayıtlara geçtiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu meteoroloji kayıtlarının 1900'den sonrasını kapsadığı ifade edildi.

Bu ay hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve ortalama 21,5 derece olduğu bildirilen açıklamada, eylül sonunda ülkenin güneyinde hava sıcaklıklarının 30 dereceyi geçtiği kaydedildi.