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Elektrikli skuterler için referanduma gidiliyor. Kullanma yaşı 14’a çıkıyor

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar, elektrikli skuter kiralama hizmetinin geleceğini belirleyecek referandum için oy kullanıyor. İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen skuter kullanımına bağlı ölümlü kazalar tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Haber Giriş: 2 Nisan 2023 Pazar - 13:40
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Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayanlar elektrikli skuterler için referanduma gidiyor

Elektrikli skuterler için referanduma gidiliyor. Kullanma yaşı 14’a çıkıyor
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Fransa'da 2,5 milyon kişi elektrikli skuter hizmetinden yararlanırken, Paris dahil 200'den fazla kentte bu taşıtlar kiralanabiliyor.

Paris'te Lime, Dott ve Tier isimli şirketler ayda yaklaşık 400 bin kişiye elektrikli skuter kiralama hizmeti veriyor.

Skuterleri daha çok gençler ve turistler tercih ediyor.

Paris'teki her 5 kazadan 1'inin elektrikli skuterlere 2 kişinin binmesi sonucu yaşandığı belirtiliyor.

Paris Belediyesinin girişimiyle kent sakinleri yaklaşık 200 noktada yerel saatle 09.00-19.00 arası, elektrikli skuter kiralama hizmetine "evet" veya "hayır" demek için oy kullanacak.

Öte yandan ülkede yakın zamanda elektrikli skuter kullanma yaşı 14'e çıkarılacak.

AA muhabiri, Paris sokaklarında halka elektrikli skuter kiralama hizmeti ve referandum hakkında düşüncelerini sordu.

25 yaşındaki Gael Chereau, metronun kapalı alan olması nedeniyle kullanmakta zorlandığını ve Paris'te ulaşım için elektrikli skuteri tercih ettiğini belirtti.

Chereau, referandumda elektrikli skuterler ile ulaşıma devam edilmesi yönünde oy kullanacağını söyledi.

Bir diğer skuter kullanıcısı Natache Nikaema da referandumda oy kullanmayacağını ancak kiralık elektrikli skuterlerin kaldırılmasına karşı olduğunu ifade etti.

Nikaema, metronun yorucu olduğunu dile getirerek, "En azından elektrikli skuterle gideceğin yere zamanında varıyorsun ve büyük bir kentte yaşıyoruz, böylelikle Eyfel Kulesi'ni görebiliyoruz." dedi.

Skuterler için daha iyi denetim talebi

Roxane Gakou, kiralık elektrikli skuter kullanıcılarının taşıtlara daha az özen gösterdiğini ve sokakta olur olmaz yere bırakabildiğini; bizzat tanıdığı skuter sahiplerinin ise aksine taşıtlarına iyi baktığını ifade etti.

Gakou, skuter kullanımının daha iyi denetlenmesini ve trafikte daha az skuter olmasını istediğini dile getirdi.

"HER YERDE ELEKTRİKLİ SKUTER VAR"

Paris'in banliyösünde yaşayan ve soy ismini vermek istemeyen Juline, elektrikli skuterlere karşı olduğunu belirterek, "Her yerde elektrikli skuter var, parklarda, yollarda ve kaldırımlarda." dedi.

Juline, elektrikli skuterlerin tehlikeli olabileceğine dikkat çekerek, bu taşıtlar nedeniyle bebek arabasını süren annelerin veya tekerlekli sandalye kullanan engellilerin taşt yoluna inmek zorunda kalabildiğini söyledi.

İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinde meydana gelen skuter kullanımına bağlı ölümlü kazalar tartışmaları da beraberinde getirmişti.

(Kaynak: AA)

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