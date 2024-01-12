Fransa’nın eşcinsel Başbakanı sevgilisini bakan olarak atadı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Özlem Kıral
Fransa’nın eşcinsel Başbakanı sevgilisini bakan olarak atadı
Fransa Başbakanlığına atanan eşcinsel Gabriel Attal, sevgilisi Stéphane Séjourné’yi ‘Avrupa ve Dışişleri Bakanı’ olarak atadı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 34 yaşındaki Gabriel Attal’ı Fransa Başbakanlığı’na atamıştı.

Şimdi de Fransa’da Başbakanlık görevine getirilen Gabriel Attal’ın kurduğu kabine belli oldu.

Eşcinsel Attal’ın açıkladığı kabine göre, 2017 yılından beri birlikte olduğu sevgilisi Stéphane Séjourné’yi ‘Avrupa ve Dışişleri Bakanı’ olarak atadı.

Séjourné aynı zamanda vrupa Parlamento’sundan (AP) milletvekili ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un partisi Rönesans’ın lideri olduğu da biliniyor.

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Sosyal medya hesabından atamayla ilgili açıklama yapan Séjourne "Sayın Başbakan’ın teklifi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı tarafından Avrupa ve Dışişleri Bakanı olarak atandım. Bunun ne kadar büyük bir onur olduğunun farkındayım. Bu muazzam bir şey. Ülkemizin eşsiz sesini dünyaya taşımak benim görevim olacak." ifadelerini kullandı.

EN GENÇ VE İLK EŞCİNSEL BAŞBAKAN

Fransa tarihindeki en genç ve ilk açık eşcinsel başbakan olan Gabriel Attal aynı zaman eski eğitim bakanı.

Attal’ın eşcinsel sevgilisini ataması sosyal medyada viral oldu.

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Soldaki Gabriel Attal- Sağdaki Stéphane Séjourné’

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