Fransa’yı terk edeceğini açıklamıştı! MasterChef Beyza 5 odalı yeni evini gösterdi

MasterChef'te aşk dedikodularıyla gündeme gelen Beyza, Fransa’yı terk ederek Türkiye'ye taşınacağını açıklamıştı.

KONYA’YA TAŞINMA KARARI ALDI

Aslen Konyalı olmasına rağmen Fransa'da doğup büyüyen Beyza, yarışma için İstanbul'a gelmişti. Yarışma sonrası Beyza Fransa'yı terk ederek Konya'ya taşınma kararı aldı.

Yeni evini tutan Beyza, Instagram üzerinden takipçilerine ev turu yaparak, henüz eşyalarını yerleştirmediğini ama çok mutlu olduğunu söyledi.

"Bildiğiniz gibi Konya'ya yeni taşındım ve bu anı uzun zamandır bekliyordum" diyen Beyza çalışma odası, giyinme odası ve yatak odası olmak üzere bol odalı evinin boş halini gösterdi.

BABANNESİYLE YAŞAYACAK

Dedesini kaybettikten sonra babaannesi ile yaşayacağını söyleyen Beyza, "Burası babaannemin odası olacak. Geçen yıl dedemi kaybettim ve babaannem yalnız kalıyor. Onu yanıma almak istiyorum, çok sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı.