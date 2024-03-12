Fransız gazetesinden skandal karikatür: Gazzelilerin açlıkla mücadelesini alaya aldılar

Kaynak: AA / İHA
Fransız gazetesinden skandal karikatür: Gazzelilerin açlıkla mücadelesini alaya aldılar
Fransa merkezli Liberation gazetesi, İsrail'in 7 Ekim'den bu yanan saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de açlıkla mücadele eden ve hayatlarını kaybeden insanlarla dalga geçti.

Fransa'da Liberation gazetesi için Corinne Rey tarafından çizilen karikatürde, İsrail saldırıları altından insani dram yaşanan Gazze'de Ramazan Ayı’nın nasıl başladığı ele alındı.

"Gazze'de Ramazan" isimli karikatürde bir kadın ile onun yanında dili dışarıda çizilen bir çocuk, ağzından sular akan öfkeli bir adam, enkazdan çıkan bir el ve ağzında kemik parçaları ile kaçışan fareler yer aldı.

Ağzından sular akarak resmedilen öfkeli adamın, kemikleri kapan fareleri kovaladığı, kadının ise adama "Gün batımından önce olmaz" dediği görüldü.

Sosyal medya kullanıcıları karikatüre yoğun şekilde tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar Ukrayna halkı için benzer bir karikatürün asla yapılamayacağını kaydederek Batı'yı ikiyüzlü olmakla suçladı.

Fransız gazetesinden ırkçı karikatür: Gazzelilerin açlıkla mücadelesiyle dalga geçti - 1

AÇLIKTAN ÖLENLERİN SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

İsrail'in, Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 7 Ekim tarihinden bu yana sürüyor.

Tel Aviv yönetiminin yardım girişlerini engelleyerek büyük bir "insani felakete" yol açtığı Gazze’de kuvözdeki 2 bebek daha tıbbi teçhizat eksikliği ve yetersiz beslenme nedeniyle yaşamını yitirdi.

Gazze’de yetersiz beslenme ve kıtlık sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı böylece 27'ye yükselmiş oldu.

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