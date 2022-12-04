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Olivier Giroud tarihe geçti

Olivier Giroud, Thierry Henry'yi geçerek Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu

Haber Giriş: 4 Aralık 2022 Pazar - 19:31
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Fransız golcü Oliver Giroud tarihe geçti

Olivier Giroud tarihe geçti
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Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Polonya ile karşılaşıyor.

Fransa 44. dakikada Olivier Giroud'un attığı golle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

Olivier Giroud da attığı bu golle tarihe geçti. Fransız futbolcu milli formayla 52. golünü atarak Fransa Milli Takımı formasıyla tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu.

Thierry Henry milli formayla 51 gole imza atmıştı. 

Olivier Giroud: 52

Thierry Henry: 51

Antoine Griezmann: 42

Michel Platini: 41

Karim Benzema: 37 

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