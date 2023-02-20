Marcus Thuram Mönchengladbach'tan bedelsiz ayrılacak. Dünya devi onu istiyor

L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız devinin, yaz aylarında Thuram'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Borussia Mönchengladbach Sportif Direktörü Roland Virkus'un, sözleşmesi biten Thuram'ın sezon sonunda takımdan ayrılacağını açıkladığı hatırlatıldı.

2019'dan bu yana Alman ekibinin formasını giyen 25 yaşındaki Thuram, bu sezon 22 maçta, 14 gol, 4 asistlik bir performans sergiledi.

Öte yandan PSG'nin, Thuram'ın yanı sıra, Borussia Mönchengladbach'tan Manu Kone ve Eintracht Frankfurt'tan Randal Kolo Muani'yi de takipte olduğu kaydedildi.



GOL YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Marcus Thuram, 22 maçta 14 gol 4 asist ile bu sezonun Alman ekibinin gol yükünü çekiyor. Geçen sezon ise 21 maçta forma giyen Fransız oyuncu, 3 gol ve 1 asistlik performans göstermişti.



BABASI BARCELONA'YI İSTİYOR

Juventus ve Barcelona'nın eski savunma oyuncusu Lilian Thuram, Inter'in büyük bir ilgi gösterdiği oğlu Marcus Thuram'ı Barcelona formasıyla görmeyi hayal ettiğini söyledi.

Onun yerine bile sözleşme imzalayabileceğini dile getiren Lilian Thuram "Marcus ve kardeşleri için en iyisini biliyorum. Onun benim de daha önce oynadığım Barcelona'nın formasını giymesi güzel bir rüya olurdu. Barcelona Marcus'u isterse onun yerine hemen sözleşme imzalayabilirim.

Barcelona yavaş yavaş eski günlerine geri dönüyor ve hem onlar hem deski takım arkadaşım Xavi için mutluyum. Xavi şu anda çok genç ama kariyerinde birçok kupa kazanacağına eminim. Marcus nerede olursa olsun gelişimini durdurmamalı ve her zaman üst düzey bir futbolcu olarak kalabilmek için çok çalışarak üzerine koymaya devam etmeli" dedi.