Fransız mahkemesi Putin'in eski eşine ait villaya el koydu

1983'ten 2013'e kadar Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le evli olan Lyudmila Aleksandrovna Ocheretnaya'nın eşinden boşandıktan yaklaşık altı ay sonra 5.4 milyon euroya satın aldığı villaya el konuldu.

Mahkeme tarafından yapılan yapılan açıklamada Suzanne adındaki villa, Ocheretnaya'nın şimdiki eşi Arthur Ocheretny üzerine kayıtlı. Fransız gazetelerinde çıkan haberlere göre villa uzunca bir süreden beri boştu.

Villanın daha önce Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün başvurusu üzerine savcılık soruşturması kapsamında arandığı biliniyor. Mahkeme el koyma işlemi hakkında detaylı bir açıklamada bulunacağını fakat şimdilik bilgi verilmesinin söz konusu olmadığını belirtt.