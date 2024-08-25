Fred şov yaptı Fenerbahçe Rize'ye fark attı

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıktı.
Sarı-lacivertliler, mücadeleyi 5-0 kazandı ve 3 puanı aldı.
Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 15', 60' ve 64'te Fred, 53'te Dzeko ve 66'da Alikulov (kendi kalesine) attı.
Bu sonuçla Fenerbahçe, maç fazlasıyla 7 puanla zirveye yükseldi.
Rizespor ise 4 puanla 7. sıraya geriledi.
FRED'DEN HAT-TRICK
Brezilyalı futbolcu maça damga vurdu ve Çaykur Rizespor karşısında hat-trick yaptı.
Fred, attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yapmış oldu.
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