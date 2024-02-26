Fred'in sahalara döneceği tarih belli oldu

Brezilyalı oyuncu, 21 Ocak’ta Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Geçen hafta takımla antrenmanlara başlayan Fred’i İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında riske etmedi. Dün yapılan idmanı problemsiz bir şekilde bitiren Fred, sahalara geri dönmek için hazır.

Sambacı, yarın Ankaragücü ile oynanacak kupa maçında forma giyecek. Deneyimli futbolcunun Hatayspor maçı ile tam anlamıyla sahalara dönmesi öngörülüyor.

ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI

Fenerbahçe, yoğun bir maç programına girdi. Sarı lacivertliler, yarın kupa maçında karşılaşacakları Ankaragücü maçının hazırlıklarına dün start verdi. Kasımpaşa maçında ilk 11’de oynayan futbolcular toparlanma çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise hızlılık hareketlerinin sonrasında dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bireysel çalışmalarla idman sona erdi. Brezilyalı oyuncu Fred’in Türkiye Kupası’ndaki Ankaragücü maçında kadroda yer alması planlanıyor.