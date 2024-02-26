Fred'in sahalara döneceği tarih belli oldu

Fatih Saboviç
Fred'in sahalara döneceği tarih belli oldu
Fenerbahçe, Brezilyalı yıldızı Fred'e kavuşuyor. Yıldız oyuncu, Türkiye Kupası'ndaki Ankaragücü maçının kadrosunda yer alacak.

Brezilyalı oyuncu, 21 Ocak’ta Samsunspor ile oynanan maçta sakatlanmıştı. Geçen hafta takımla antrenmanlara başlayan Fred’i İsmail Kartal, Kasımpaşa maçında riske etmedi. Dün yapılan idmanı problemsiz bir şekilde bitiren Fred, sahalara geri dönmek için hazır.

Sambacı, yarın Ankaragücü ile oynanacak kupa maçında forma giyecek. Deneyimli futbolcunun Hatayspor maçı ile tam anlamıyla sahalara dönmesi öngörülüyor.

ANKARAGÜCÜ MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLADI
Fenerbahçe, yoğun bir maç programına girdi. Sarı lacivertliler, yarın kupa maçında karşılaşacakları Ankaragücü maçının hazırlıklarına dün start verdi. Kasımpaşa maçında ilk 11’de oynayan futbolcular toparlanma çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise hızlılık hareketlerinin sonrasında dar alanda çift kale maçlar yaptı. Bireysel çalışmalarla idman sona erdi. Brezilyalı oyuncu Fred’in Türkiye Kupası’ndaki Ankaragücü maçında kadroda yer alması planlanıyor.

İlgili Haberler
Antalyaspor'dan Galatasaray maçı öncesi olay yaratacak iddia 'Çok ciddi istihbaratlar var'
Fenerbahçe Icardi'ye verilen 1 maçlık cezanın nedenini 'fotoğraftaki hayranlıkta gizli' diyerek açıkladı. Flaş paylaşım
Fenerbahçe'de yaşanan sıkışıklığın sebebini Fatih Saboviç tek tek açıkladı
Konyaspor’da kaptanlık dümeni Soner Dikmen’de
Konyaspor’da kaptanlık dümeni Soner Dikmen’de
Fatih Terim'in çileden çıktığı anlar. Yunan gazetecinin sorusuna çok sinirlendi
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka Beşiktaş'ta inanamadığı futbolcuyu açıkladı. 'Olamaz! Bu yaşta bu kadar da olmaz'
Fatih Altaylı Fenerbahçe ve Galatasaray'ı birbirine vurdu: Hiç ağlamasınlar kendileri düştüler
Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi
Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi
Cinsel organını tutan Icardi'ye 1 maç ceza verildi. Başkası olsa 5 maç alırdı
Beşiktaş'tan Galatasaray'a bomba tepki: Meydan boş değildir!
İki büyük rezilliği açıkladı. Spor Medyasının Nöbetçi Amiri terörist Gülen'in ayağına giden gazeteciler ve futbolcuları yazdı
Flaş... Flaş... PFDK Icardi'nin cezasını açıkladı!
Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının hakemleri belli oldu
Spor basınının 1 numarası Şansal Büyüka 'Beni vicdanen rahatsız ediyor' diyerek açıkladı. Fenerbahçe'deki gerçeği ortaya çıkardı
Son Haberler
Şeriatçılar adliye önünde. Allah için koruma kanunu talep ettiler Gündem
Şeriatçılar adliye önünde. Allah için koruma kanunu talep ettiler
Helikopterle Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun infazındaki ince detay. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı Gündem
Helikopterle Ukrayna'ya kaçan Rus pilotun infazındaki ince detay. Dış haberler uzmanı Ardan Zentürk açıkladı
Elbisesindeki Arapça yazıyı Kuran ayeti sandıkları kadını linç etmek istediler Dünya
Elbisesindeki Arapça yazıyı Kuran ayeti sandıkları kadını linç etmek istediler
Yeme bağımlılığıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar Sağlık
Yeme bağımlılığıyla ilgili uzmanından kritik açıklamalar
KOOP-DES Programı'na başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek Ekonomi
KOOP-DES Programı'na başvurular 30 Mart'a kadar yapılabilecek
Tornacılık yapan kadın öyle konuştu ki: 'Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum' Video
Tornacılık yapan kadın öyle konuştu ki: 'Gemiciklerin, yalıcıkların, saraycıkların var. Sonra de ki namaz kılıyorum. Seninle aynı dini paylaşmak istemiyorum'
Dilan Polat serbest bırakılmak için anket açtı. Instagramdan takipçilerine sordu Gündem
Dilan Polat serbest bırakılmak için anket açtı. Instagramdan takipçilerine sordu