Fren yerine gaz'a basınca soluğu otobüs terminalinde aldı

Mersin'de kontrolden çıkan araç, otobüs terminalindeki yolcu bekleme salonuna daldı. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

KAYNAK: İHA
Fren yerine gaz'a basınca soluğu otobüs terminalinde aldı


Kaza, merkez Toroslar ilçesinde bulunan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde meydana geldi. İddiaya göre, peronda sürücüsünün fren yerine gaza bastığı 46 ADZ 841 plakalı hafif ticari araç, yolcu bekleme salonuna daldı. Terminalin camını kıran araç, içerideki masa ve sandalyelere çarparak hasar verdi. Olayda yaralanan olmazken, araçta ve bekleme salonunda hasar oluştu.
Öte yandan kaza anı, terminalin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari aracın bekleme salonunun camlarını kırarak içeriye girdiği anlar yer aldı. Araç daha sonra çevredekilerin de yardımı ile salondan çıkarıldı.

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