Fren yerine gaza bastı BİM’e çarptı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, bir otomobil BİM marketine girdi. İddialara göre, sürücüsünün fren yerine gaz pedalına basması sonucu 06 BKF 206 plakalı Skoda marka araç markete çarptı. Kazada marketin camları kırılırken, içeride kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı engelledi. Sürücü kazadan yara almadan kurtulurken, markete ciddi zarar geldi.

Kaza, sabah 07.45 sıralarında Çenedere Caddesi üzerindeki BİM marketinde gerçekleşti. İddiaya göre, aracını park etmek isteyen sürücü, fren yerine gaz pedalına basmaya devam ederek kontrolü kaybetti ve marketin içine daldı. Olay yerinde yapılan incelemede, marketin camlarının kırıldığı ve otomobilin cam kırıklarının temizlenmesinin ardından marketten çıkarıldığı bildirildi.

Kazayı gören vatandaşlardan Ferhat Coşkun, marketin içine giren aracı gördüğünde çekiliş olduğunu sandığını ancak olayın bir kaza olduğunu fark ettiğini belirtti. Coşkun, “Markette otomobili görünce çekiliş var sandım. Sonra fark ettim ki durum başka türlüymüş, kaza olmuş. Sürücünün fren yerine gaza basmış olması galiba kazanın nedeni” dedi.

Kazanın ardından olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve polis kazayla ilgili tutanak tuttu.