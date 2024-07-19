Fren yerine gaza bastı kaldırımdaki yayaları ezdi geçti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Fren yerine gaza bastı kaldırımdaki yayaları ezdi geçti

Elazığ’da bir sürücü yola çıkarken panik yaparak fren yerine gaza bastı. Kaldırımda oturan vatandaşların arasında dalan sürücü 1 kişinin yaralanmasına neden olurken o anlar güvenlik kamerası ile kayıt altına alındı.

Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde panik sonucu yaşanan kaza kameralara yansıdı. Bölgeden aktarılan bilgilere göre park halindeki aracını kontrolsüz bir şekilde çıkaran sürücü yola girmeye çalıştı. O sırada park halinde yeni çıkan araç arkasından gelen aracı görünce panik yaptı.

Kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırımda oturan vatandaşların arasına daldı. Sakin sakin otururken bir anda kendilerine gelen aracı görünce olay yerinden kaçmaya çalıştı. Şanssız olan bir yaya ise üzerine gelen araçtan kurtulamadı ve aracın kendisine çarpması ile takla attı. Yere savrulan vatandaş kaza sonucunda yaralandı. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan vatandaş hastanede tedavi altına alındı. Ekipler kaza hakkında inceleme başlattı.

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