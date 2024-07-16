Freni boşalan işçi minibüsü toprak yığınına çıktı. 5 yaralı

Kaynak: İHA
Freni boşalan işçi minibüsü toprak yığınına çıktı. 5 yaralı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, freni boşalan bir minibüsün toprak yığınına çarpması sonucu 5 işçi yaralandı.

Olay, Büyükçiftlik beldesi yakınlarında saat 17.30 sularında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 65 AK 517 plakalı Ford Transit marka minibüs, fren mekanizmasının boşalması nedeniyle yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 işçi yaralandı.

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Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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