Freni boşalan işçi minibüsü toprak yığınına çıktı. 5 yaralı

Olay, Büyükçiftlik beldesi yakınlarında saat 17.30 sularında gerçekleşti. Sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 65 AK 517 plakalı Ford Transit marka minibüs, fren mekanizmasının boşalması nedeniyle yol kenarında bulunan toprak yığınına çarptı. Kazada minibüste bulunan 5 işçi yaralandı.
Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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