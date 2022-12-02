Kışın doktor yüzü görmeyeceksiniz. Bir avucu şifa dağıtıyor. Gribe karşı vücudu çelik gibi yapıyor

Haftalarca yaşam kalitemizin düşmesine neden olan gripten korunma yolları arandığı biliniyor. Uzmanlara göre sağlıklı ve doğru beslenme gripten korunmanız için yapmanız gerekenler arasında üst sırada bulunuyor. Kış aylarında yenen bir meyve var ki vücudu kış hastalıklarına karşı zırh gibi koruyor. Bu meyve Frenk üzümü…

FRENK ÜZÜMÜ NEDİR? ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Uzun salkımlı ve minik taneli olan Frenk üzümü, 1-1,5 metre uzunluğunda yapraklarını döken bir bitkidir. Çalı formunda olan Frenk üzümü ağacı hemen hemen tüm iklimlere uyum sağlayabilir ve her toprakta yetişir. Bu özelliklerinden dolayı ülkemizde yaygın olarak yetiştirilen Frenk üzümünün geniş bir alanda üretimi yapılmaktadır.

Yüksek oranda C vitamini içeren meyve A, B2 ve B vitamini de içerir. Antioksidan bileşenler açısından oldukça zengin olan Frenk üzümünün 100 gramı 56 kaloridir. Sarı Frenk üzümü, siyah Frenk üzümü, büyük kırmızı Frenk üzümü, küçük kırmızı Frenk üzümü ve Beyaz Frenk üzümü çeşitleri vardır. Büyük ve sulu olduğu için genellikle büyük kırmızı Frenk üzümü tüketilir. Ayrıca kırmızı Frenk üzümü ile Frenk üzümü şurubu yapılır.

FRENK ÜZÜMÜNÜN FAYDALARI

-Yüksek miktarda B ve C vitamini içerir ve bağışıklığı kuvvetlendirir. Bu sayede kışın hastalıklara karşı korur

-Lif bakımından zengindir. Sindirimi rahatlatır, bağırsakları çalıştırır

-Manganez, fosfor, demir, bakır ve potasyum mineralleri bakımından zengindir

-Karın ve karaciğerde oluşan ağrı, huzursuzluk ve krampların azalmasına yardımcı olur

-Ateş düşürücüdür. Terleme yoluyla zararlı maddelerin vücuttan atılmasını sağlar

-Kan şekerini dengede tutar

-Hazımsızlığın neden olduğu ağrı ve gaz problemlerini giderir

-Kabızlığı giderir

-Böbreklerin düzenli çalışmasına destek olur. Bu sayede böbrek taşı oluşumu ve idrar yolu enfeksiyonu riskini azaltır

-Cildin nemlenmesini sağlar. Yaşlanma karşıtıdır

-Frenk üzümü çayı, gut ve romatizma hastalıklarına iyi gelir.

FRENK ÜZÜMÜ NASIL TÜKETİLİR?

Frenk üzümü lezzetli bir meyve olduğu için sade bir şekilde tüketilebilir. Ancak tatlı yapımında kullanımı da oldukça yaygındır. Özellikle pastanın daha şık görünmesini sağlamak amacıyla da kullanılır.

FRENK ÜZÜMÜNÜN ZARARLARI NELERDİR?

Frenk üzümü sağlık açısından çok faydalı olsa da, aşırı tüketilmesi ciddi sağlık problemlerine yol açabilir. Özellikle frenk üzümünden yapılan yağın aşırı tüketilmesi, yumuşak dışkı, ishal ve bağırsaklarda gaz problemlerine neden olabilir.

FRENK ÜZÜMÜ TÜRKİYE’DE NEREDE YETİŞİR?

Frenk üzümü ülkemizde hemen hemen tüm bölgelerde yetişir. Bodur çalı şeklinde görünümü olan Frenk üzümünün saçak şeklindeki kökleri çok fazla derine inmez. Zayıf dallı bir bitkidir ve fazla rutubetli ve aşırı kuru toprakları sevmeyen Frenk üzümü fidanı aralıklı bir şekilde dikilmelidir. Alp Frenk üzümü Karadeniz sahillerinde doğal olarak yetişir. Kafkas Frenk üzümü Rize’de, Siyah meyveli Frenk üzümü Muş’ta, Doğu ve Orta Anadolu’da ise Doğu Karadeniz Frenk üzümü doğal haliyle bulunur.

FRENK ÜZÜMÜ NASIL KULLANILIR?

Beyaz meyveli Frenk üzümü, kırmızı Frenk üzümüne göre daha tatlı bir aromaya sahiptir. Bu nedenle reçel ve marmelat yapımında, mezelerde, salatalarda, kek ve kurabiye süslemelerinde genel olarak beyaz Frenk üzümü tercih edilir. Siyah Frenk üzümü suyu ise yüksek besin değeri ile dikkat çeker. Frenk üzümü yaprakları kurutularak çayı demlenebilir. Yaprakları kullanılarak demlenen çay özellikle romatizma ve gut hastalığının semptomlarını önleyicidir.

Ağız gargarası olarak da kullanılabilen Frenk üzümü çayı ağız enfeksiyonlarını engeller. Frenk üzümü en çok şerbet yapımında kullanılır. Bunlara ek olarak Frenk üzümü siyah rengi ile pekmez, krem, likör ve mum yapımında da kullanılır. Tatlandırıcı ve renklendirici özelliği ile gıda sanayinde de yaygın olarak kullanılan Frenk üzümü dondurma ve meyve suyu yapımında da kullanılır.