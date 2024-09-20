Friends Oyuncuları şimdi neredeler

Friends Oyuncuları şimdi neredeler
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

30 yıl önce 22 Eylül 1994'te yayınlanan ve New York'ta yaşayan altı arkadaşın hikayesini anlatan dizi, kısa sürede eleştirmenlerin beğenisini kazandı ve tüm zamanların en popüler televizyon dizilerinden biri oldu. Friends dizisinin 30. yıl dönümünü kutlamak için dizinin oyuncu kadrosunun dizi sona erdiğinden bu yana neler yaptığına bir göz atalım

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Friends Oyuncuları şimdi neredeler 1

Jennifer Aniston

1. sezonda tanıştığımız alışveriş tutkunu kaçak gelinden çok daha fazlası olan Rachel Green'i canlandırdı. Karakteri yalnızca Ralph Lauren'da çok arzulanan bir işe girmekle kalmadı, aynı zamanda herkesin büyük sevincine, dizinin final bölümünde Ross'la birlikte oldu.

Friends'ten bu yana , Altın Küre ödülü sahibi , Horrible Bosses (2011), We're the Millers (2013), Horrible Bosses 2 (2014) ve her iki Murder Mystery filmi (2019, 2023) gibi unutulmaz filmlerde kahkahalar yarattı . Ayrıca Cake (2014) ve The Yellow Birds (2017) gibi bağımsız filmlerde de dramatik dönüşler yaptı.

2019'da, Reese Witherspoon'un canlandırdığı Friends dizisindeki kız kardeşiyle birlikte Apple TV+'ın The Morning Show dizisinde televizyona geri döndü ve iki Emmy adaylığı ve bir Screen Actors Guild Ödülü kazandı.

İş hayatı dışında Brad Pitt ve Justin Theroux gibi ünlü isimlerle de evlilikler yaptı.

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Friends Oyuncuları şimdi neredeler 2

David Schwimmer

Seyirciler dizinin 10 yıllık süresi boyunca aldığı kararlara her zaman katılmasa da, David Schwimmer'ın paleontolog-profesöre dönüşen bu adamını büyük bir sevgiyle destekledi.

2016 yılına geldiğimizde, The People v. OJ Simpson: American Crime Story'yi izledikten birkaç saniye sonra izleyiciler Friends dizisindeki karakterini tamamen unuttular ve merhum savunma avukatı Robert Kardashian'ı canlandırmasına hayran kaldılar.

Schwimmer, Will & Grace'in yeniden başlatılmasının ikinci sezonunda Grace'in düşmanı ve erkek arkadaşı Noah (2018–2019) olarak yedi bölümlük bir yayı vardı . 2020'den 2023'e kadar, başrol oyuncusu Nick Mohammed tarafından yaratılan İngiliz siber suç komedisi Intelligence'da Jerry Bernstein olarak rol aldı.

Ekran dışında ise eski eşi İngiliz sanatçı Zoë Buckman'dan bir kızı var.

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Friends Oyuncuları şimdi neredeler 3

Matt LeBlanc

Evet, Joey Tribbiani biraz kadın düşkünüydi ama çekiciliği ve zamansız açılış cümlesi "Nasılsın?", bu pembe dizi oyuncusunu daha da sevimli kılıyordu.

Friends dizisinden bu yana Matt LeBlanc büyük bir başarı yakaladı ve 2011'den 2017'ye kadar yayınlanan Showtime'ın komedi dizisi Episodes'daki rolüyle 2012 Altın Küre Ödülü'nü kazandı . Ayrıca 2016'dan 2020'ye kadar dört sezon boyunca People's Choice Ödülü kazanan CBS dizisi Man with a Plan'da başrol oynadı.

Eşi Melissa McKnight'tan boşanmış olan McKnight, aynı zamanda Marina adında bir kızının da babasıdır.

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Friends Oyuncuları şimdi neredeler 4

Matthew Perry


Matthew Perry'nin canlandırdığı Chandler Bing'in alaycı bir yorum veya espri yapmasına izin veriği anlarda izleyicileri kontrolsüzce kahkaha attırmaktan asla geri kalmazdı.

Oyuncu, Friends sırasında ve sonrasında Salma Hayek ve Bruce Willis gibi Hollywood devleriyle birlikte büyük ekranda rol alarak yoğun bir şekilde çalıştı ve en sonunda The Good Wife , Go On ve The Odd Couple ile televizyona geri döndü .

Ayıklıkla mücadele ettikten sonra uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla yaşayan diğer insanlara yardım etmeye devam etti . 2018'de, onu üç ay boyunca yatağa mahkum eden bir gastrointestinal perforasyon geçirdi. Perry, 2022'de yayımlanan anı kitabı Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'de şöhret ve madde bağımlılığıyla ilgili deneyimini yazdı .

TMZ'nin kolluk kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Perry , 28 Ekim 2023'te Los Angeles bölgesindeki bir evde ölü bulundu .

PEOPLE'ın Aralık 2023'te elde ettiği bir otopsi raporu , aktörün boğulma, koroner arter hastalığı ve buprenorfinin (opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) etkileri gibi katkıda bulunan faktörlerle birlikte ketaminin akut etkilerinden öldüğünü ortaya koydu.

15 Ağustos 2024'te, iki doktor ve Perry'nin kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi , Perry'nin kazara aşırı doz almasıyla bağlantılı olarak tutuklandı . Üçü suçunu kabul ederken , diğer ikisi, Jasveen Sangha ve Dr. Salvador Plasencia , suçsuz olduklarını iddia etti.

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Friends Oyuncuları şimdi neredeler 5

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow'un oynadığı Phoebe Buffay, gösterideki teatral anlarda komik rahatlama sağladı ve aynı şekilde, izleyicilere 90'ların en sevdiğimiz şarkısı olan "Smelly Cat"i tanıtarak öenmli bir figür oldu. Phoebe ayrıca Mike ile evlendi.

Kudrow, dizideki zamanının ardından The Comeback , Web Therapy, Space Force ve Time Bandits gibi TV dizilerinde ve The Girl on the Train (2016), Long Shot (2019), Like a Boss (2020) ve Better Nate Than Ever (2022) gibi filmlerde rol alarak meşgul olmaya devam etti.

Gerçek hayatta reklam yöneticisi Michel Stern ile evlidir ve Julian adında bir oğlu var.

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Friends Oyuncuları şimdi neredeler 6

Courteney Cox

Hiç şüphesiz en düzenli arkadaş olan Courteney Cox'un canlandırdığı Monica Geller, nevrotik hareketleri ve tabii ki Chandler'a yaptığı ve itiraf etmek istediğimizden daha uzun süre ağladığımız süper romantik evlenme teklifiyle herkesin gölnünü çalmayı başardı.

Dizinin sona ermesinden bu yana, Friends yıldızının kariyerinde daha fazla başarı elde etmesine şaşırdınız mı? Cox, 2009'dan 2015'e kadar yayınlanan ABC'nin Cougar Town dizisinde rol almakla kalmadı , aynı zamanda birkaç bölümünü yönetti ve 2014'te ilk uzun metraj filmi Just Before I Go'yu yönetti. Cox, 2022'de Starz komedi-korku dizisi Shining Vale için küçük ekrana geri döndü .

David Arquette'ten boşandı , ancak eski sevgilileri kızı Coco'nun ortak ebeveyni oldu ve 2022'de ikonik slasher film serisinin beşinci filmi olan Scream için ekranda yeniden bir araya geldi, Cox'un Gale Weathers'ı da 2023'te Scream VI için geri döndü. Oyuncu, 2013'ten beri Snow Patrol müzisyeni Johnny McDaid ile ilişki yaşıyor.

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