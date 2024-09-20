Friends Oyuncuları şimdi neredeler

Matthew Perry
Matthew Perry'nin canlandırdığı Chandler Bing'in alaycı bir yorum veya espri yapmasına izin veriği anlarda izleyicileri kontrolsüzce kahkaha attırmaktan asla geri kalmazdı.
Oyuncu, Friends sırasında ve sonrasında Salma Hayek ve Bruce Willis gibi Hollywood devleriyle birlikte büyük ekranda rol alarak yoğun bir şekilde çalıştı ve en sonunda The Good Wife , Go On ve The Odd Couple ile televizyona geri döndü .
Ayıklıkla mücadele ettikten sonra uyuşturucu ve alkol bağımlılığıyla yaşayan diğer insanlara yardım etmeye devam etti . 2018'de, onu üç ay boyunca yatağa mahkum eden bir gastrointestinal perforasyon geçirdi. Perry, 2022'de yayımlanan anı kitabı Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing'de şöhret ve madde bağımlılığıyla ilgili deneyimini yazdı .
TMZ'nin kolluk kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberine göre Perry , 28 Ekim 2023'te Los Angeles bölgesindeki bir evde ölü bulundu .
PEOPLE'ın Aralık 2023'te elde ettiği bir otopsi raporu , aktörün boğulma, koroner arter hastalığı ve buprenorfinin (opioid kullanım bozukluğunu tedavi etmek için kullanılan bir ilaç) etkileri gibi katkıda bulunan faktörlerle birlikte ketaminin akut etkilerinden öldüğünü ortaya koydu.
15 Ağustos 2024'te, iki doktor ve Perry'nin kişisel asistanı da dahil olmak üzere beş kişi , Perry'nin kazara aşırı doz almasıyla bağlantılı olarak tutuklandı . Üçü suçunu kabul ederken , diğer ikisi, Jasveen Sangha ve Dr. Salvador Plasencia , suçsuz olduklarını iddia etti.