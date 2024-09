Friends Oyuncuları şimdi neredeler

Lisa Kudrow

Lisa Kudrow'un oynadığı Phoebe Buffay, gösterideki teatral anlarda komik rahatlama sağladı ve aynı şekilde, izleyicilere 90'ların en sevdiğimiz şarkısı olan "Smelly Cat"i tanıtarak öenmli bir figür oldu. Phoebe ayrıca Mike ile evlendi.

Kudrow, dizideki zamanının ardından The Comeback , Web Therapy, Space Force ve Time Bandits gibi TV dizilerinde ve The Girl on the Train (2016), Long Shot (2019), Like a Boss (2020) ve Better Nate Than Ever (2022) gibi filmlerde rol alarak meşgul olmaya devam etti.

Gerçek hayatta reklam yöneticisi Michel Stern ile evlidir ve Julian adında bir oğlu var.