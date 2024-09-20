Friends Oyuncuları şimdi neredeler

Jennifer Aniston

1. sezonda tanıştığımız alışveriş tutkunu kaçak gelinden çok daha fazlası olan Rachel Green'i canlandırdı. Karakteri yalnızca Ralph Lauren'da çok arzulanan bir işe girmekle kalmadı, aynı zamanda herkesin büyük sevincine, dizinin final bölümünde Ross'la birlikte oldu.

Friends'ten bu yana , Altın Küre ödülü sahibi , Horrible Bosses (2011), We're the Millers (2013), Horrible Bosses 2 (2014) ve her iki Murder Mystery filmi (2019, 2023) gibi unutulmaz filmlerde kahkahalar yarattı . Ayrıca Cake (2014) ve The Yellow Birds (2017) gibi bağımsız filmlerde de dramatik dönüşler yaptı.

2019'da, Reese Witherspoon'un canlandırdığı Friends dizisindeki kız kardeşiyle birlikte Apple TV+'ın The Morning Show dizisinde televizyona geri döndü ve iki Emmy adaylığı ve bir Screen Actors Guild Ödülü kazandı.

İş hayatı dışında Brad Pitt ve Justin Theroux gibi ünlü isimlerle de evlilikler yaptı.