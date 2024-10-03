Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni

Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni
Düzenleme: Kaynak: DHA

Tedavi gördüğü hastanede 85 yaşında hayatını kaybeden Milliyet gazetesi başyazarı Güneri Cıvaoğlu için Demirören Medya Center’da, Milliyet gazetesi binası önünde tören düzenlendi. Usta gazeteci son yolculuğuna uğurlandı.

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Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni 1

Tören sonrasında konuşan İlber Ortaylı, “Ben de geç tanıdım fakat kabiliyetlerini keşfettim. Basında çok önemli biriydi. Allah rahmet eylesin” ifadelerini kullandı.

Altan Öymen de “Özellikle ileri yaşa gelmiş gazetecilerin haklarının korunması açısından bir nevi çağ atlatmış sayılır. Allah rahmet eylesin, bütün gazeteciler için de çok büyük bir kayıp. Ailesine de sabırlar dilerim” şeklinde konuştu.

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Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni 2

VEDA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Milliyet gazetesi yazarı Güneri Cıvaoğlu (84) 1 Ekim'de yaşamını yitirmişti. Usta gazeteci için Demirören Medya Center'da, Milliyet gazetesi binası önünde veda töreni gerçekleştirildi.

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Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni 3

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI’NDA TOPRAĞA VERİLECEK

Cıvaoğlu'nun naaşı, Teşvikiye Camii'ne götürülecek. Burada öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni 4

MESLEKTAŞLARI VE AİLESİ TÖRENE KATILDI

Veda törenine Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, yeğenleri Ayşegül Mola, Kemal ve Kerem Ulubay, tarihçi yazar Prof. Dr, İlber Ortaylı, gazeteci siyasetçi Altan Öymen, Çekya Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, hukukçu Murat Aksu, Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, Gazeteci Sedat Ergin, Süleyman Demir, Elif Karacaoğlu, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Törene ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meltem Demirören ve ailesi, Yıldırım Demirören ve ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç ailesi, Şeffaf Oda ekibi, Baykara ailesi, Tibet ailesi, Türk Eğitim Vakfı ve Demirören Medya Milliyet ailesi de çelenk gönderdi.

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Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni 5
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Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni 6
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