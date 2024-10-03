Son yolculuğuna uğurlanıyor! Usta gazeteci Güneri Cıvaoğlu'na veda töreni

MESLEKTAŞLARI VE AİLESİ TÖRENE KATILDI

Veda törenine Güneri Cıvaoğlu'nun eşi Canan Cıvaoğlu, yeğenleri Ayşegül Mola, Kemal ve Kerem Ulubay, tarihçi yazar Prof. Dr, İlber Ortaylı, gazeteci siyasetçi Altan Öymen, Çekya Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, hukukçu Murat Aksu, Demirören Medya Dijital Grup Başkanı Gülgün Bostancı Yavuz, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Cemal Coşkun, Gazeteci Sedat Ergin, Süleyman Demir, Elif Karacaoğlu, Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, ailesi, sevenleri ve meslektaşları katıldı.

Törene ayrıca Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Meltem Demirören ve ailesi, Yıldırım Demirören ve ailesi, Cumhuriyet Halk Partisi Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Koç ailesi, Şeffaf Oda ekibi, Baykara ailesi, Tibet ailesi, Türk Eğitim Vakfı ve Demirören Medya Milliyet ailesi de çelenk gönderdi.