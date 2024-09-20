San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi

Begoña Vargas

The Other Look'taki Roberta, Alta Mar'daki Verónica García ve Netflix'in La casa de papel'in devamı olan Berlin'deki Cameron rolleriyle tanınan oyuncu Begoña Vargas da 2021'de festivale katıldı. Begoña, Yolancris uzunluğunda zarif siyah bir elbise tercih etti. Kırmızı halıda asla başarısız olmayacak bir renk. Tasarımın dar bir yakası, belinde bir fiyonk, hacimli bir eteği ve bacağını gösteren bir yan yırtmacı vardı ve bu durum için ciddi bir risk oluşturdu.