San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi

San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Klasik ihtişamdan en cüretkar tarzlara San Sebastián Festivali'nde kırmızı halıya damga vuran yıldızlara gelin birlikte bakalım.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 1

Melina Matthews

Silencio veya An Affair to Die for gibi filmlere katılımıyla tanınan Sitges Festivali'nin oyuncusu ve sunucusu, 2022'de San Sebastián Festivali'nin kırmızı halısında da göz kamaştırdı. Bu vesileyle şampanya rengi ışıltılı bir elbiseyi tercih etti. tonda, yüksek boyunlu ve düz kesimli. Böyle prestijli ve çapkın bir gala için ideal bir görünüm.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 2

Rossy de Palma

Risk almaktan bahsedersek 'Almodóvar kızı' Rossy de Palma'nın cesur stiliyle moda dünyasını ateşe verdiği 2018 yılına dönebiliriz. İspanyol aktris, şarkıcı ve model, tasarımcı Juana Martín'in uzun bacaklarını ortaya çıkaran fırfırlar ve ayrıntılarla süslenmiş bir kreasyonu olan transparanlarla dolu bir görünümü tercih etti. Kıyafetini Pedro García platform sandaletler ve Aloló takılarla tamamladı.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 3

Victoria Luengo

Victoria Luengo, Vicky, birçok adaylık aldığı Antidisturbios dizisindeki rolüyle ve 2024'te Juan Gómez-Jurado'nun üçlemesinin ilk romanından uyarlanan Reina Roja'daki performansıyla tanınıyor. Oyuncu, 2022 festivaline yalnızca en cesurların giymeye cesaret edebileceği bir görünümle katıldı. Özellikle V yakalı, siyah dantelli ve aynı renkte yere kadar uzanan tül etekli bir elbiseyi tercih etti. Kırmızı halıya yakışan çok şık bir kıyafet.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 4

Penélope Cruz

Kırmızı halıda en çok beklenen aktrislerden biri Penélope Cruz. Chanel elçisi olarak genellikle bu lüks markanın kıyafetlerini giyiyor. Ancak 2021 festivalinde oyuncu, en sevdiği markalardan bir diğeri olan Versace'nin 1920'lerden ilham alan tasarımını giyerek şaşırttı. Diz üstü püsküllü ve çok parlak elbise, metalik sandaletler ve uyumlu bir el çantasıyla mükemmel bir şekilde kombinlendi.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 5

Ursula Corbero

Fizik veya Kimya, Ateşli Beden ve Para Soygunu olgusu, Úrsula Corberó'nun uluslararası alanda tanınmasına yol açan çalışmalardan bazıları. Oyuncu, 2018 yılında San Sebastián Film Festivali'ne katıldı ve bu festivalde stiliyle dikkat çekti. Orada, Loewe tasarımı keskin kesimli uzun, pilili etekli, geniş askılı uzun, siyah deri bir elbise giymişti. Gala için kumaş açısından bir başarı ve yenilikti. Barselonalı oyuncu bu görünümünü ıslak efektli bir saç modeliyle tamamladı.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 6

Natalia de Molina

2015'te Berlinale'de Avrupa Kayan Yıldız Ödülü'nü ve Living Eyes Closen ve Roof and Food'daki performansıyla iki Goya ödülü kazanan İspanyol oyuncu, 2022'de kişiliğine yakışan riskli tarzıyla göz kamaştırdı. Natalia, zarafetini ve kırmızı halıdaki varlığını öne çıkaran, Syndical Chamber'dan koyu tonlarda dar bir tasarım seçti. Görünümünü ıslak efektli bir saç modeliyle tamamladı ve dikkati elbisenin ön plana çıkarmadan odak noktasında tuttu.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 7

Macarena Garcia

The Call veya House on Fire gibi filmlerdeki rolleriyle tanınan oyuncu, Pamuk Prenses filmindeki performansıyla en iyi yeni kadın oyuncu dalında Goya'yı, San Sebastián Festivali'nde ise Gümüş İstiridye ödülünü aldı. 2023 galasında yönetmen Javier Ambrossi'nin kız kardeşi tutku kırmızısı bir elbiseyi tercih etti. İnce askılı, kırmızı saten ve merkezi açıklığa sahip tasarım, Macarena'nın kırmızı halıda göz kamaştırmak için ihtiyaç duyduğu tek şeydi.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 8

Marisa Paredes

Annem Hakkında Her Şey ve İçinde Yaşadığım Deri gibi filmlerle geniş kapsamlı tiyatro ve sinema kariyeriyle dikkat çeken İspanyol oyuncu, sinema ve tiyatro kariyeri nedeniyle 2018 yılında Goya Onur Ödülü'ne layık görüldü. 2023'te Isabel Coixet'in Sara Mesa'nın romanından uyarladığı Un amor'un galasını kaçırmak istemedi ve San Sebastián Film Festivali'nde kırmızı halıda boy gösterdi. Marisa bu etkinlik için çiçekli bir pantolon, siyah bir gömlek ve kırmızı yakasız bir ceket giydi. Böylesine önemli bir festivaldeki deneyimini yansıtan zarif ve sade bir görünüm.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 9

Leonor Watling

Talk to Her ve The Vineyard filmlerindeki rolleriyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Leonor Watling, 2023 San Sebastián Film Festivali'nde gerçekten parlak ve hatta büyülü görünümüyle göz kamaştırdı. Madrid yerlisi, Dior'un Sonbahar 2023 koleksiyonuna ait uzun işlemeli organze ve pamuklu bir elbise giydi. Ayrıca elbisenin tarzının baş kahramanı olması için saçlarını at kuyruğu şeklinde toplamayı tercih etti.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 10

Carolina Yuste

Carmen y Lola'daki çalışmasıyla 2019'da En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Goya ödülünü kazanan ve daha sonra Hasta el cielo filminin baş kahramanı olan oyuncu, gala için San Sebastián'daki görünümüyle en fazla risk alanlardan biriydi. Elbise giymenin zorunlu olduğunu kim söyledi? Carolina bu geleneklere meydan okudu ve siyah bir takım elbise pantolonu, şeffaf bir elbise ve bir deri ceketle ortaya çıktı.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 11

Anna Castillo

El olivo filmiyle en iyi yeni kadın oyuncu ödülüne layık görülen Goya, The Call müzikalinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne aday gösterilmesi ve Netflix romantik dizisi A Perfect Tale'deki başrolü, Anna Castillo'yu dönemin aktrislerinden biri yapıyor.

2022'de San Sebastián Film Festivali'nde şeffaf görünümüyle göz kamaştırdığı için stil trendlerinin önünde olduğunu kanıtladı. Barselona yerlisi , aynı tonda bir etekle birleştirilmiş dar siyah bir elbise giyerek kırmızı halıyı fethetmeyi başardı.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 12

Begoña Vargas

The Other Look'taki Roberta, Alta Mar'daki Verónica García ve Netflix'in La casa de papel'in devamı olan Berlin'deki Cameron rolleriyle tanınan oyuncu Begoña Vargas da 2021'de festivale katıldı. Begoña, Yolancris uzunluğunda zarif siyah bir elbise tercih etti. Kırmızı halıda asla başarısız olmayacak bir renk. Tasarımın dar bir yakası, belinde bir fiyonk, hacimli bir eteği ve bacağını gösteren bir yan yırtmacı vardı ve bu durum için ciddi bir risk oluşturdu.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 13

Maria Valverde

2003 yılında La flqueza del Bolshevik ile en iyi yeni kadın oyuncu dalında Goya Ödülünü kazanan ve bazı gençlik filmlerinde rol alan Madridli oyuncu, 2021'de San Sebastián Film'de kırmızı halıya adım attığında sürprizlerden vazgeçmedi.

Festival. Pedro del Hierro'nun Kırmızı Halı koleksiyonundan, iki tonlu siyah beyaz tasarımlı, beli kesik detaylı, yere kadar uzanan uzun kuyruklu bir elbise giymişti.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 14

Jessica Chastain

2021'de Maids and Lady ve Perfect Lives gibi filmlerin yıldızı Amerikalı aktris Jessica Chastain, San Sebastián Film Festivali'ne katıldı. Bu vesileyle festivalde sunduğu The Eyes of Tammy Faye filminin galasında da yer aldı. Etkinlik için kristal süslemelerle süslenmiş ve derin dekolteli zarif siyah Miu Miu elbisesini seçti. Görünümünü siyah bantlı sandaletlerle tamamladı.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 15

Maribel Verdu

İspanya'da Ulusal Sinematografi Ödülü ve Meksika'da Ariel Ödülü olmak üzere iki Goya ödülü kazanan, Pan'ın Labirenti, Aşıklar ve Buzdağının İpucu gibi filmlerle tanınan Maribel Verdú, 2018'de de kıyafetiyle göz kamaştırdı. San Sebastián'da, siyah görünümlü danteller, parıltılar, transparanlar ve sırtta harika bir yaka ile festivalde öne çıkmak için ihtiyacı olan tek şey buydu.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 16

Cayetana Guillén Cuervo

Oyuncu, gazeteci ve televizyon sunucusu Cayetana Guillén Cuervo, 2022'de San Sebastián Film Festivali'nde göz kamaştırdı. Aynı yılın Ocak ayında İspanya Sahne Sanatları Akademisi'nin başkanlığına seçildi. Yeni konumuna uygun olarak, sarı saçlarıyla mükemmel bir kontrast oluşturan muhteşem bebek mavisi bir elbise giymişti. Elbise 19:13 Dresscode'a aitti ve onu Alex Vallejo'nun takılarıyla süsledi.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 17

Carmen Machi

İlk çıkışını Aída'da yapan, hem komedi hem de dramada rol alan oyuncu bu festivali hiç kaçırmıyor. 2023 yılında ise bu sezonun en öne çıkan renklerinden bordo tonunda bir pelerinle tamamlanan oldukça şık ve sade bir elbise giymişti. Marina Rinaldi imzalı tasarım, mor tonlarında yüksek, ince topuklu sandaletlerle kombinlenerek tarzına çığır açan bir dokunuş kattı.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 18

Manuela Velles

Velvet ve Alta Mar gibi tanınmış dizilerde çalışmış ve 2021 yılında tarzına oldukça sadık bir elbise ile San Sebastián Film Festivali'ne katılmıştır. Payet tasarımı ünlü tasarımcı Elisabetta Franchi'ye aitti. Görünümünü RABAT'tan takılar ve Dior Beauty'den makyajla süsledi. Ayrıca saçlarını topuz yaparak elbisenin tüm ön plana çıkmasını sağladı.

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 19

Almudena Amor

Oyuncu Almudena Amor'un 2021'de harika bir yıl geçirdiğini söyleyebiliriz. Katıldığı The Good Patron ve The Grandmother filmleri San Sebastián Film Festivali'nde seçildi. Bu vesileyle aktris, Loewe'den iki parçalı bir set seçerek stilini riske attı: dökümlü beyaz bir etek ve pastel pembe püsküllü ve ekstra uzun kollu bir bluz.... İşte karşınızda abartılı bir dokunuşa sahip özgün, benzersiz bir tasarım...

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San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi 20

Martha Nieto

Rodrigo Sorogoyen'in Madre filmindeki rolü ve Paco's Men filmindeki başlangıcıyla tanınan oyuncu, 2023 San Sebastián kırmızı halısının en şık isimlerinden biriydi. Marta, siyah gibi asla giyilemeyecek bir renk olan kırmızı bir elbise tercih etti. bu kategorideki bir galada başarısız oldu. Elbise fiyonklar, dantel detaylar ve eteğinde uyumlu saten ayakkabılarını gösteren yüksek bir yırtmaç içeriyordu.

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