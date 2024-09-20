San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi

Anna Castillo
El olivo filmiyle en iyi yeni kadın oyuncu ödülüne layık görülen Goya, The Call müzikalinde en iyi yardımcı kadın oyuncu ödülüne aday gösterilmesi ve Netflix romantik dizisi A Perfect Tale'deki başrolü, Anna Castillo'yu dönemin aktrislerinden biri yapıyor.
2022'de San Sebastián Film Festivali'nde şeffaf görünümüyle göz kamaştırdığı için stil trendlerinin önünde olduğunu kanıtladı. Barselona yerlisi , aynı tonda bir etekle birleştirilmiş dar siyah bir elbise giyerek kırmızı halıyı fethetmeyi başardı.