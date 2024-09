San Sebastián Festivali'nde yıldızlar geçidi

Leonor Watling

Talk to Her ve The Vineyard filmlerindeki rolleriyle tanınan oyuncu ve şarkıcı Leonor Watling, 2023 San Sebastián Film Festivali'nde gerçekten parlak ve hatta büyülü görünümüyle göz kamaştırdı. Madrid yerlisi, Dior'un Sonbahar 2023 koleksiyonuna ait uzun işlemeli organze ve pamuklu bir elbise giydi. Ayrıca elbisenin tarzının baş kahramanı olması için saçlarını at kuyruğu şeklinde toplamayı tercih etti.