Fuat Güner'den duygulandıran paylaşım. 'Biz en zoru başardık Özkan'ım'

MFÖ grubunun üyelerinden usta sanatçı Özkan Uğur 8 Temmuz Cumartesi günü 69 yaşında yaşamını yitirdi. Fuat Güner, 52 yıllık dostu Özkan Uğur'la ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Güner, Mazhar Alanson ve Özkan Uğur ile birlikte olduğu eski fotoğrafları paylaştı ve şu notu düştü:

“17 yaşındaydı ben de 22 tanıştığımızda. Tanıştık ve bir daha hiç ayrılmadık. Tam 52 yıl… Hem iş ortağı, hem dost kardeş olmak… Hem birlikte üretmek, turnelemek, hem geceleri birlikte maç izlemek, zor günde yan yana olmak… Biz en zorunu başardık Özkan’ım… Burada ya da başka bir alemde sonsuza dek birlikteyiz kardeşim."

"ÖZKAN'IM YENİDEN BULUŞMAK ÜZERE HOŞÇA KAL"

Usta isim için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen cenaze töreninde sahneye çıkan Mazhar Alanson ve Fuat Güner ikilisi konuşma yapmıştı.

Güner, "Of... Özkan bu salonda bulunan, hatta bu ülkedeki herkes için çok büyük bir kayıp. Kimileri Özkan'ı MFÖ'nün Ö'sü, kimileri harika bir sahne sanatçısı, kimileri çok iyi bir dost olarak görür. Ama Özkan benim için 52 yıllık dostum, iş ortağım, iş ortağımızdı. Hiçbir söz, gözyaşı bu acıyı içimizden attıramaz. Özkan'ım yeniden buluşmak üzere hoşça kal..." dedi.

"SENİ GÖREBİLECEĞİMİZ YER RÜYALAR ARTIK"

Mazhar Alanson ise "Şu an burada olduğunu, bizi seyrettiğini biliyorum. Bir konuşma hazırlayamadım ama 3-4 gündür halimiz darmaduman. Gittik o gün herkes üzgün ağlıyor. Özkan'ın meşhur lafları vardır, biz kimse anlamasın istediğimiz zaman aramızda kuş diliyle konuşurduk. Özkan'ın yeteneğini biliyor. Özkan'cığım herhalde yetenekli olduğunu sen de biliyordun. Ama bu kadar şeyi bildiğini sen de bilmiyordun. (Gözyaşlarıyla) Meğer bütün herkes ne çok severmiş seni. Biz nasıl unutacağız, ne yapacağız bilmiyorum. Çaresiziz. Özkan'cığım ele güne karşı yapayalnız böyle de olmaz ki. Nasıl da gittin böyle bırakılmaz ki... Seni görebileceğimiz yer rüyalar artık. Ah be Özkan'ım" dedi.