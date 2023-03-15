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Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesine yardım için düzenlenen 'Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını açıkladı.

Haber Giriş: 15 Mart 2023 Çarşamba - 00:21
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Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış

Fuat Oktay açıkladı: Taahhüt edilen bağışın 74 milyarı yatmış
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, deprem bölgesindeki duruma ve yardımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay, deprem bölgesinde 1 milyon 805 bin 842 binanın incelendiğini, 653 bin konutun acil, ağır, yıkık, orta hasarlı tespit edildiğini söyledi. Fuat Oktay "Enkazın yüzde 20'si kaldırıldı" dedi.

DESTEK ÖDEMELERİ

Oktay, 10 bin lira tutarındaki Hane Başı Destek Ödemesi'nin, 1 milyon 376 bin 947 depremzede ailenin hesaplarına yatırıldığını açıkladı.

TAAHHÜT EDİLEN PARA

Fuat Oktay, Türkiye Tek Yürek Kampanyası'nda taahhüt edilen 115 milyar 146 milyon 528 bin liranın, 74 milyar 118 milyon 164 bin lirasının yatırıldığını kaydetti.

Oktay ayrıca, "Evim Yuvan Olsun kampanyası kapsamında kaydedilen 15 binin üzerinde konuta şu ana kadar 6 bin 946 kişi yerleştirildi" diye konuştu.

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