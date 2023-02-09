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  • Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya

Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya

10 ilde büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin son durumu açıklaması beklenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP'li belediyenin depremde zarar gören havalimanı için çalışmalar yapmasını ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı.

Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe - 01:34
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Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya

Fuat Oktay deprem bölgesinde çalışan CHP’li belediyeleri hedef aldı: Siz kimsiniz ya
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Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası Hatay Havalimanı’nın pisti kullanılamaz hale gelmişti.

Pistin onarılması için bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçmişti.

Çalışmaların başladığına dair fotoğrafları Twitter’da paylaşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şunları kaydetmişti:

“Hatay Havalimanı’nın en kısa sürede yeniden uçuşlara açılması için çalışmalara başladık. Mesai arkadaşlarımız alandaki hafriyat atıklarını temizliyor.”

Daha önce yardımların engellendiğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yavaş’ın bu çalışmasını paylaşarak, “Kapanan Hatay Havalimanı’nı onarıyoruz. Gelsinler tutuklasınlar” diye yazmıştı.

Ankara’daki AFAD merkezinde basın toplantısı düzenleyen Fuat Oktay, şunları dedi:

“Bakıyorsunuz ‘İş makineleri yolda bekletilmekte, içeriye alınmamakta’ diye sosyal medya üzerinden yoğun bilgi kirliliği yapılıyor. Yok efendim ‘Havalimanı biz yapıyoruz kim tutuklarsa tutuklasın.’ Son derece seviyesizce. Biz emek verirken, milletimizle dayanışma içerisinde olmamızı ifade etmeme rağmen, basit iddialarla siyaset yapmak kadar çirkin bir olay olamaz.

Yok Hatay Havalimanı, yok İskenderun’da bilmem ne geldi biz bilmem ııı… ‘Bizim şu belediyemiz gitti, oradaki yangını söndürdü, (İskenderun Limanı’ndaki yangını İBB söndürmüştü.) bizim bu belediyemiz geldi oradaki yangını onardı.’ Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz, ne olduğunuzu zannediyorsunuz siz? 85 milyondan farklı biri misiniz siz?

Devletin yapamadığını bir tane belediyenin… Gelecek bir tane aracı… Havalimanını devlet yapamayacak da belediyenin bir tanesinden… Bir tane belediyeden gelen araç havalimanı yapacak. Bu kadar mı, bu kadar mı acizleştiniz?

Biz zaten havalimanındaki çalışmaları yapıyoruz. Siz kimsiniz ki havalimanında çalışma yapasınız? Zaten bu bizim koordinasyonumuz içerisinde yürüyen bir konu. Zaten afet yönetiyoruz.”

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DEPREM HAZIRLIGI YAPSAYDINIZ BU ACI BÜYÜK YAŞANMAZDI
9.02.2023 01:52
MILLET BAHCELERİ YAPMAK YERINE DEPREME YATIRIM YAPSAYDINIZ DEPREME BÜTÇE AYIRSAYDINIZ  
 
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE
9.02.2023 01:51
CB yardımcısı senin amacın üzüm yemek mi ,yoksa bağcıyı kovmak mı ? Kardeşim biz gördük ki en yi yardim ve lojistik desteği Kılıçtaroğlunun belediyeleri yapıyor,sen neden bahsediyorsun  
 
FUAT OKTAY ATATÜRK HAVA LİMANINI YIKARKEN BUGÜNLERİ HESAPLADINIZMI?
9.02.2023 01:51
ATATÜRK HAVA LİMANINI OLSAYDI DEDİNİZMİ?  
 
TÜM YORUMLAR (12)
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