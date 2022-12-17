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  • Fuat Oktay EYT için ne dedi? Fuat Oktay’ın hangi açıklaması gündem oldu?

Fuat Oktay EYT için ne dedi? Fuat Oktay’ın hangi açıklaması gündem oldu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın EYT ile ilgili açıklamaları gündem oldu. Fuat Oktay’ın EYT açıklamaları arama motorlarında en çok arananlar arasına girdi. Peki, Fuat Oktay EYT için ne dedi? Fuat Oktay’ın hangi açıklaması gündem oldu?

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 19:52
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Fuat Oktay EYT için ne dedi? Fuat Oktay’ın hangi açıklaması gündem oldu?

Fuat Oktay EYT için ne dedi? Fuat Oktay’ın hangi açıklaması gündem oldu?
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Emeklilikte Yaşa Takılanlarla EYT ilgili açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın sözleri gündem oldu. Fuat Oktay, EYT düzenlemesinin tamamlanacağı tarihi açıkladı. Peki, Fuat Oktay EYT için ne dedi? Fuat Oktay’ın hangi açıklaması gündem oldu?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Hedefimiz ve uygulamalarımız, üreterek ekonomiyi canlı tutmak ve arz açığını kapatarak enflasyonu program dönemi sonunda kalıcı olarak düşürmek yönündedir." dedi.

Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 yılı bütçesinin tümü üzerinde hükümet adına yaptığı konuşmada, Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen ve istihdam oluşturan ekonomilerin başında geldiğini söyledi.

FUAT OKTAY EYT İÇİN NE DEDİ?

Fuat Oktay, aralık ayı sonuna kadar asgari ücreti makul düzeyde belirleyeceklerini, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili düzenlemeyi hükümet olarak söz verdikleri gibi bu ay tamamlayacaklarını kaydetti.

Öte yandan Fuat Oktay, 2023 yılı kredi burs rakamlarını lisans öğrencileri için 850 liradan 1250 liraya, yüksek lisans öğrencileri için 1700 liradan 2 bin 500 liraya, doktora öğrencileri için 2 bin 550 liradan 3 bin 750 liraya çıkardıklarını aktardı.

 

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