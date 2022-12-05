5 Aralık 2022 Pazartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Fuat Oktay konuşurken AKP’li milletvekilleri ne yaptı? CHP’li Mahmut Tanal açıkladı

Fuat Oktay konuşurken AKP’li milletvekilleri ne yaptı? CHP’li Mahmut Tanal açıkladı

Meclis’te 12 gün kesintisiz sürecek bütçe maratonu başladı. Görüşmelerde kürsüye ilk çıkan isim olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın konuşma yaptığı sırada çekilen bir fotoğraf dikkat çekti. CHP’li Mahmut Tanal, Oktay’ın konuşma yaptığın sırada AKP sıralarının boş olduğunu söyledi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 17:50
Takip Et

Fuat Oktay konuşurken AKP’li milletvekilleri ne yaptı? CHP’li Mahmut Tanal açıkladı

Fuat Oktay konuşurken AKP’li milletvekilleri ne yaptı? CHP’li Mahmut Tanal açıkladı
+
Aa
-

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler bugün saat 12.00'de başladı. TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün kesintisiz olarak sürecek bütçe maratonuna ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşma yaptığı sırada çekilen bir fotoğraf damga vurdu.

 

 

CHP’Lİ MAHMUT TANAL PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde Oktay'ın konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarının boş olduğu görüldü. Tanal fotoğrafları, "Dört dönemdir parlamentodayım. AK Parti milletvekillerinin bu yılki bütçe görüşmelerine en az katıldıkları, heyecansız süreci izliyoruz. Sıralar boş. Cumhurbaşkanı vekili sayın Fuat Oktay'ı izlemeye gelmemişler. AK Parti milletvekillerinin bütçe toplantısına ilgisizlikleri devam ediyor" notuyla paylaştı.

Tanal’ın paylaşımını alıntılayan CHP’li milletvekili Tuncay Özkan ise "AK Partililer sadece milletten değil kendi kadrolarından da ümidi kesmiş. Bu düzen değişecek" dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

düzgün
5.12.2022 18:03
aldıkları maaş zehir olsun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
1
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿Çalışma Bakanlığının asgari ücret anketi sızdı. Masada iki rakam var
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
2
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿AKP'li vatandaştan BİM boykotu. 'Onları zarar ettireceğim' dedi kendisi zarara girdi
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
3
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿Motorinde yarın gece yarısı bakın neler olacak
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
4
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt'tan İbrahim Tatlıses'e 'Oxford' çıkışı. Adam olsan ortaokulu bitirirdin
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
5
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Bu tarihte ilk kez oldu. Premier Lig takımı kamp için Türkiye'de
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
6
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Esad açıklaması. Cumhurbaşkanımız mesaj gönderiyor
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
7
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿Durdurulamaz güç Mbappe'nin Polonya'yı nasıl tuş ettiğini açıkladı. Gürel Yurttaş yazdı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿New York borsası düşüşle açıldı
﻿Avustralya’ya Türk bakan
﻿Avustralya’ya Türk bakan
﻿Avustralya’ya Türk bakan
﻿İran'da Mahsa Emini protestoları dinmek bilmiyor: Esnaftan flaş karar
﻿İran'da Mahsa Emini protestoları dinmek bilmiyor: Esnaftan flaş karar
﻿İran'da Mahsa Emini protestoları dinmek bilmiyor: Esnaftan flaş karar
﻿Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
﻿Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
﻿Azerbaycan: Ermenistan, Karabağ ile ilgili üçlü anlaşmaları uygulamıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.