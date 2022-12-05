Fuat Oktay konuşurken AKP’li milletvekilleri ne yaptı? CHP’li Mahmut Tanal açıkladı

2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler bugün saat 12.00'de başladı. TBMM Genel Kurulu'nda 12 gün kesintisiz olarak sürecek bütçe maratonuna ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın konuşma yaptığı sırada çekilen bir fotoğraf damga vurdu.

CHP’Lİ MAHMUT TANAL PAYLAŞTI

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın sosyal medya hesabından paylaştığı karelerde Oktay'ın konuşma yaptığı sırada AK Parti sıralarının boş olduğu görüldü. Tanal fotoğrafları, "Dört dönemdir parlamentodayım. AK Parti milletvekillerinin bu yılki bütçe görüşmelerine en az katıldıkları, heyecansız süreci izliyoruz. Sıralar boş. Cumhurbaşkanı vekili sayın Fuat Oktay'ı izlemeye gelmemişler. AK Parti milletvekillerinin bütçe toplantısına ilgisizlikleri devam ediyor" notuyla paylaştı.

Tanal’ın paylaşımını alıntılayan CHP’li milletvekili Tuncay Özkan ise "AK Partililer sadece milletten değil kendi kadrolarından da ümidi kesmiş. Bu düzen değişecek" dedi.