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Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada hakkında hapis ve siyasi yasak kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında "Kararda yanlış varsa düzeltilecek yer yine mahkemedir. Süreç devam ediyor sona ermiş bir durum yok." dedi.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 21:50
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Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması
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TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2023 yılı bütçe görüşmeleri, son gününde de sıcak gelişmelere sahne oluyor. 

FUAT OKTAY'DAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında siyasi yasak ve hapis cezası kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin tartışmaların yaşandığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İmamoğlu'nun aldığı cezaya ilişkin konuştu. 

Oktay, ''Kararda yanlış varsa düzeltilecek yer yine mahkemedir. Süreç devam ediyor sona ermiş bir durum yok. Cumhurbaşkanımız mücadelesini sandıkta yapar'' ifadelerini kullandı.

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Adem kıral
16.12.2022 22:46
Adaletin siyasallaşması budur  
 
EMIR TELAKİ EDİLEREK İSTENMİŞ DAVA BU.
16.12.2022 22:37
SİYASİ AKIL SİYASİ CEZALAR SİYASİ HAKİM SİYASI SAVCI KEYFİYET ARZ EDEN İSTEKLERLE SİYASİ SONUÇLARI VERMEYE ÇALIŞAN ORGANIZE SEÇİLMİŞ HUKUK DIŞI  
 
Yurttas
16.12.2022 22:23
Fuat OKTAY , atanmış biri olarak Istanbul seçmeninin seçtiği ,onay verdiği bir kişi için konuşma yetkisi varmi?  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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