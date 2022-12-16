Fuat Oktay'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması

TBMM Genel Kurulu'nda devam eden 2023 yılı bütçe görüşmeleri, son gününde de sıcak gelişmelere sahne oluyor.

FUAT OKTAY'DAN İMAMOĞLU AÇIKLAMASI

YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla hakkında siyasi yasak ve hapis cezası kararı verilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na ilişkin tartışmaların yaşandığı görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da İmamoğlu'nun aldığı cezaya ilişkin konuştu.

Oktay, ''Kararda yanlış varsa düzeltilecek yer yine mahkemedir. Süreç devam ediyor sona ermiş bir durum yok. Cumhurbaşkanımız mücadelesini sandıkta yapar'' ifadelerini kullandı.