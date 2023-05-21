Fuat Oktay’dan Erdoğan’la görüşmesi sonrası Sinan Oğan açıklaması

Erdoğan ile Oğan’ın görüşmesini değerlendiren Fuat Oktay, “İnşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay’dan Erdoğan’la görüşmesi sonrası Sinan Oğan açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, bazı yerel televizyonların ortak canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Oktay, özetle şunları kaydetti:
"Burada Sinan Oğan'ı tebrik ediyorum. Bu yüzde 5'lik tabana baktığımızda nasıl daha önce bizim seçmenimiz ve irademiz üzerinde herhangi bir ipotek koymasına müsaade etmiyorsak seçmen boyutunda da aynıyız aslında. Yani herhangi birisinin görüşü üzerine ipotek koyma şansımız yok. Dolayısıyla bu şunu beraberinde getiriyor gidip kendinizi anlatmanız gerekiyor. Bu tabana kendimizi anlatacağız. Zaten tabanla ortak alanlarımız var. Terörle ilgili verilen mesajlarda ortak noktadayız. İki kararlı bir duruş var. Sayın Cumhurbaşkanı, Sinan Oğan ile görüştü, inşallah güzel olacak, hayırlı şeyler olacak diye düşünüyoruz. Bekleyip göreceğiz, inşallah güzel şeyler olacağını sizler de göreceksiniz."

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