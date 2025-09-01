Fuhuş baskınında soluğu çatıda aldılar. Koca şehir bu olayı konuşuyor

Adana’da masaj salonuna düzenlenen baskında, iş yeri sahibiyle beraberindeki 4 kadın, güvenlik kameralarından polisi fark edince gizli geçitten çatı katına saklandı. Kadınlardan birinin 17 yaşında olduğu açıklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bir masaj salonundan fuhuş yapıldığını belirledi. Bunun üzerine apartman dairesinde bulunan masaj salonuna operasyon düzenlendi.

Baskın sırasında güvenlik kameralarından polisin geldiğini fark eden iş yeri sahibi B.F. (23) ile 4 kadın, gizli geçitten çatı katına saklandı. Polis, seyyar merdivenle ulaştıkları çatı katında saklananları yakaladı.

İşletme sahibi gözaltına alınırken, kadınlar kurtarıldı. Adreste yapılan aramada fuhuştan elde edildiği değerlendirilen bir miktar paraya el konuldu. Polisi kurtardığı kadınlardan birinin henüz 17 yaşında olduğu ortaya çıktı. Suçlamaları reddeden B.F. ifadesinde, "Sadece masaj hizmeti veriyoruz" diyerek suçlamaları inkar etti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.F., ‘Fuhşa aracılık veya zorlama’ ve ‘fuhuş için yer ve imkân sağlama’ suçlarından tutuklandı.

