Fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, liderliğini B.Ü.'nün yaptığı şebekenin, aralarında yaşı küçük kadınların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Şüpheliler, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital veriler, ajandalar ve fuhuştan elde edildiği düşünülen önemli bir miktarda para ele geçirildi. Kadınlar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, fuhuş şebekesi lideri B.Ü. ile E.D., C.D., B.K., K.K., E.Ş., F.T., S.T., M.Ş. ve M.L. tutuklanırken, N.G., G.C. ve H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.