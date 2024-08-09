Fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı

Kaynak: DHA
Fuhuş çetesine operasyon: 10 gözaltı

İzmir'de, 36 kadına zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla 13 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 10'u tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, fuhşa teşvik, aracılık, yer temini veya zorlama' suçlarıyla ilgili bir soruşturma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik takip ve saha çalışmaları sonucunda, liderliğini B.Ü.'nün yaptığı şebekenin, aralarında yaşı küçük kadınların da bulunduğu 36 kadına zorla fuhuş yaptırdığı tespit edildi.

Şüpheliler, 5 Ağustos'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dijital veriler, ajandalar ve fuhuştan elde edildiği düşünülen önemli bir miktarda para ele geçirildi. Kadınlar ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden, fuhuş şebekesi lideri B.Ü. ile E.D., C.D., B.K., K.K., E.Ş., F.T., S.T., M.Ş. ve M.L. tutuklanırken, N.G., G.C. ve H.Ş. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

91839-5.jpg

91839-4.jpg

91839-3.jpg

91839-2.jpg

91839-1.jpg

91839.jpg

Son Haberler
Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı yine aynı yöntemle cinayet işledi Gündem
Tecavüz ve cinayetten girdiği cezaevinden çıktı yine aynı yöntemle cinayet işledi
Albayrak dayanamadı Spor
Albayrak dayanamadı
Ünlü oyuncu denize inmeden yatak pozu verdi Magazin
Ünlü oyuncu denize inmeden yatak pozu verdi
İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti Gündem
İmamoğlu’nun yerine geçeceği iddia edilen Sinem Dedetaş açıkça ilan etti
Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı Yerel Haberler
Zincirleme kazaya ambulans karıştı. 4 yaralı
Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu Gündem
Edirne'de ilginç görüntü! Turistlerin gözdesi oldu