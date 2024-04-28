Fukuşima atık suyu ikinci kez denetlendi

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) heyeti, Japonya'nın Fukuşima Dai-içi nükleer santralinde devam eden atık su tahliyesini denetlemek üzere Japonya'da.

Heyette, ABD, Güney Kore ve Çin gibi çeşitli ülkelerden uzmanlar yer alıyor. Bu denetleme, atık su tahliyesinin Ağustos 2023'te başlamasının ardından yapılan ikinci denetleme olarak kaydediliyor.

UAEA heyeti, 4 gün boyunca süren denetleme sonucunda, atık suyun okyanusa tahliyesinin planlandığı şekilde ilerlediğini doğruladı. Denetlemenin detayları ise 2024 yılının ilerleyen zamanlarında uluslararası kamuoyuna açıklanacak.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre, hükümet, atık suyun durumuyla ilgili UAEA ile yakın işbirliği içinde hem yurt içinde hem de uluslararası alanda işbirliğini sürdüreceğini belirtti.

UAEA heyetinin temsilcisi Gustavo Caruso ise, tahliyenin yerinde denetlenmesinin önemine vurgu yaparak, bu bağımsız, nesnel ve bilimsel yaklaşımın Japonya ve uluslararası toplumda güvenin oluşmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Heyetin Tokyo ziyareti sırasında, Japonya Dışişleri ve Sanayi Bakanlığı yetkilileri ile santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) temsilcileriyle bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunuldu.