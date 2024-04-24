Fukuşima’da atık su tahliyesine elektrik engeli

Kaynak: AA
Fukuşima’da atık su tahliyesine elektrik engeli
Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali'nde elektrik kesintisi nedeniyle atık su tahliyesinin durdurulduğu belirtildi.

Japonya’daki Fukuşima Dai-içi Nükleer Güç Santrali’nde yaşanan bir olay sonrası santral işleticisi Tokyo Electric Power (TEPCO) firması, kamuoyundan özür diledi.

Olay, santraldeki bir kazı çalışması sırasında elektrik kablosunda meydana gelen hasar nedeniyle gerçekleşti. Hasar sonucunda sismik izolasyon binasındaki gaz türbin jeneratöründe kısmi bir elektrik kesintisi yaşandı.

ANORMAL BİR DURUM DEĞİL
Kazı sırasında yaralanan bir işçinin vücudunda radyoaktif kirlenme tespit edilmedi. Elektrik kesintisi nedeniyle atık su tahliyesi geçici olarak durduruldu. Ancak atık suyun güvenliğine yönelik anormal bir durum olmadığı belirtildi.

Bu olayın ardından, santral işleticisi TEPCO, benzer sızıntıların tekrarını önlemek amacıyla tedbirler alması istendi. Santralde biriken kirli sudan radyoaktif maddeleri arındıran sistemin bulunduğu binanın havalandırmasında hafta içinde sızıntı tespit edilmişti.

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