Funda Eryiğit'ten doğum sonrası ilk paylaşım geldi

Son olarak Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolü paylaştığı Boğa Boğa filmindeki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Funda Eryiğit, hamile kaldıktan sonra geçtiğimiz haftalarda uzun süredir aşk yaşadığı ve Berkun Oya ile evlenmişti.

Oyuncu ilk bebeğini dünyaya getirdi. İlk bebeklerini kucaklarına almanın sevincini yaşayan Funda Eryiğit ve Berkun Oya, oğullarına "Civan" adını verdi.

Doğum sonrası ilk paylaşım anne Funda Eryiğit’ten geldi.

Funda Eryiğit hastane odasından bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı, "19 Mayıs Gençlik ve Civan bayramımız kutlu olsun" ifadelerini not düşerek, oğlunun ismini de duyurmuş oldu.

İki gün önce anne olan Funda Eryiğit evliliğiyle ilgili, "Evlilik aradaki güven bağını pekiştiren, tazeleyen bir şey. Çocuk sahibi olmak ise biraz anneye yapıştırılıyor. Oysa çocuk babayla birlikte, ortak yapılan bir şey. ‘Eşiniz yardımcı oluyor mu’ sorusu vardır bir de. Onu da hiç doğru bulmuyorum” diye yorum yaptı.

