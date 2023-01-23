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  • Funda Eryiğit'in karnı belirginleşti. Düğün hazırlığı yapıyordu

Funda Eryiğit'in karnı belirginleşti. Düğün hazırlığı yapıyordu

Oyuncu Funda Eryiğit, 2 yıldır birlikte olduğu yönetmen sevgilisi Berkun Oya ile düğün hazırlıkları yaparken hamile olduğunu öğrenmişti. Doğum için gün sayan Eryiğit’in karnı belirginleşti.

Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi - 12:18
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Funda Eryiğit'ten hamilelik pozu! Düğün hazırlıklarına başladı

Funda Eryiğit'in karnı belirginleşti. Düğün hazırlığı yapıyordu
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Oyuncu Funda Eryiğit ve yönetmen sevgilisi Berkun Oya, iki yıllık ilişkilerini nikah masasına taşımaya hazırlanıyor. 

Düğün hazırlıkları yapan çiftten sürpriz haber gelmişti. Evlenmek için gün sayan Eryiğit'in hamilelik haberiyle çiftin mutluluğu katlandı.

Gözlerden uzak bir yaşam süren ve bir süredir “Timsah Ateşi” adlı tiyatro oyununda rol alan Funda Eryiğit, Ankara turnesinden bir kareyi takipçileriyle paylaştı. Erkek bebek bekleyen oyuncunun büyüyen karnı dikkat çekti.

İşte Funda Eryiğit'in son hali...

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