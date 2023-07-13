Fünyeyle patlatılan ve tüpe benzeyen cisimde kimyasal şüphesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında tüpe benzeyen, ne olduğu henüz tespit edilemeyen cisim fünyeyle patlatıldı. Cismin içinden kimyasal olabileceği şüphesiyle numune alındı.

Fünyeyle patlatılan ve tüpe benzeyen cisimde kimyasal şüphesi

(İHA) Olay, Körfez ilçesi Yeni Yalı Mahallesi D-100 Yan Yol Tüpraş Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki yeşillik alanda tüpe benzeyen cisim görüldü.

Şüpheli olduğu gerekçesiyle durum polis ekiplerine ihbar edildi. Bölgeye gelen ekipler, yolu iki yönden trafiğe kapattı.

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Bomba imha uzmanlarının olay yerine gelmesiyle şüpheli cisim fünyeyle patlatıldı.

Patlamanın ardından kontrol edilen cismin ne olduğu tam olarak tespit edilemedi.

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Parçalanan cismin içinden çıkan maddelerin kimyasal olabileceği şüphesiyle numune alındı.

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Numuneler incelenmek üzere ekipler tarafından götürüldü. Yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından yol yeniden araç trafiğine açıldı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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