Fünyeyle patlatılan ve tüpe benzeyen cisimde kimyasal şüphesi

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yol kenarında tüpe benzeyen, ne olduğu henüz tespit edilemeyen cisim fünyeyle patlatıldı. Cismin içinden kimyasal olabileceği şüphesiyle numune alındı.