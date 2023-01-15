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Madalyasını buzdan çıkardı: Furkan'dan tarihi zafer

2023 Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalini üçüncü bitirerek organizasyon tarihinde madalya kazanan ilk Türk sporcu olma başarısı gösterdi.

Haber Giriş: 15 Ocak 2023 Pazar - 19:08
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Furkan'dan tarihi zafer: Madalyasını buzdan çıkardı

Madalyasını buzdan çıkardı: Furkan'dan tarihi zafer
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Polonya'nın Gdansk şehrinde düzenlenen Avrupa Kısa Kulvar Sürat Pateni Şampiyonası'nda bugün 1000 metre final yarışı gerçekleştirildi.

Milli sporcu Furkan Akar, 1000 metre finalinde 1.37.780'lik derecesiyle Avrupa 3'ncüsü olarak Türkiye'ye bu alanda ilk madalyasını kazandırdı.

Final yarışını Belçika'dan Stijn Desmet 1.27.652'lik derecesiyle birinci, Hollanda'dan Jens van 't Wout ise 1.27.785'lik derecesiyle ikinci sırada bitirdi.


 

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