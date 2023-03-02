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Futbol camiasından 'Omuz Omuza' kampanyası: İşte depremzedeler için toplanan miktar

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için futbol dünyasının düzenlediği 'Omuz Omuza' kampanyasında toplanan bağış miktarı 845,7 milyona ulaştı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 02:38
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Futbol camiasından 'Omuz Omuza' kampanyası: İşte depremzedeler için toplanan miktar

Futbol camiasından 'Omuz Omuza' kampanyası: İşte depremzedeler için toplanan miktar
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Futbol dünyasının Kahramanmaraş merkezli ve 11 ilin yıkılmasına neden olan depremlerden etkilenen afetzedeler için düzenlediği "Omuz Omuza" kampanyasında toplanan bağış miktarı 845,7 milyona ulaştı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı ve beIN Medya Grubu iş birliği ile organize edilen yardım ve dayanışma kampanyası, A Spor, beIN Sports, Sportstv, D Smart Spor, S Sport, Tivibu Spor, TRT Spor, TV8 ve kulüp televizyonları ile TRT Radyo, Radyo Gol, Radyospor ve Lig Radyo'nun yanı sıra birçok dijital medya kanalından canlı yayınlandı.

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Moderatörlüğünü Acun Ilıcalı'nın yaptığı kampanyaya spor camiasından birçok önemli isim katkı sağladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu başkanı ve yetkilileri, Süper Lig kulüplerinin başkanları, Türk futbolunun teknik adamları ile futbolcuları, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Kadın A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve futbolcuları, Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak ve oyuncuları, MHK Başkanı Lale Orta, eski FIFA hakemi Cüneyt Çakır ve Süper Lig hakemlerinden bazıları, yurt dışında forma giyen milli takım oyuncuları, Türkiye'de daha önceden forma giymiş önemli isimler de kampanyaya katıldı.

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Ayrıca dünyaca bilinen Kylian Mbappe, Jurgen Klopp, Pep Guardiola, Ruud Gulit, Mikel Arteta, Arsen Wenger gibi isimler de kampanyaya destek oldu.

Futbol dünyasından 'Omuz Omuza' kampanyası: İşte depremzedeler için toplanan bağışlar

Kampanyanın ilk gününde 845,7 milyon lira yardım toplandı. İlk etapta 15 Haziran tarihine kadar devam edecek organizasyonun sonrasının da planlandığı ifade edildi.

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