Futbolcular hızlı davrandı! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Düzenleme:
Futbolcular hızlı davrandı! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için Benfica ile görüşmelere devam ettiği milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu, sarı lacivertlilerin yerli futbolcuları ile kimsenin beklemediği bir hamle yaptı.

Kariyerine Portekiz devi Benfica'da devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası transferi gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz hafta yöneticileriyle birlikte özel jet de gönderen sarı lacivertliler, Benfica ile görüşmeleri sonuçlandıramadan geri dönmüştü.

1-001.jpg

Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu, ancak Şampiyonlar Ligi Play Off turunda eşleşme ihtimali nedeniyle Portekiz kulübünün bekleme kararı aldığı öğrenilmişti.

Bu süreçte sarı lacivertlilerin yerli futbolcularından beklenmedik bir hamle geldi. A Spor'dan Onur Özkan'ın aktardığına göre Fenerbahçe'de yerli futbolcuların yer aldığı Whatsapp grubuna Kerem Aktürkoğlu da alındı.

2.jpg

MERT HAKAN VE İRFAN'LA KONUŞMUŞTU

Milli futbolcu Galatasaray'da oynadığı dönemde Fenerbahçe maçlarına Mert Hakan Yandaş ile karşı karşıya gelmiş ve ikili arasında gergin diyaloglar yaşanmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takım kaptanı olduğunu duyurduğu Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin Kerem Aktürkoğlu'nu arayarak konuştuğu öğrenilmişti.

Son Haberler
Kevin De Bruyne kendisiyle alay edenleri sahada susturdu!
Kevin De Bruyne kendisiyle alay edenleri sahada susturdu!
Narin Güran'ın abisi katilin kim olduğunu açıkladı!
Narin Güran'ın abisi katilin kim olduğunu açıkladı!
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü
CHP lideri Özel'den Tokat mitingine davet!
CHP lideri Özel'den Tokat mitingine davet!
Mourinho etkisi: 90 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe ile imzalamaya hazır!
Mourinho etkisi: 90 milyon Euro'luk yıldız Fenerbahçe ile imzalamaya hazır!