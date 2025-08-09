Futbolcular hızlı davrandı! Kerem Aktürkoğlu Fenerbahçe'de

Kariyerine Portekiz devi Benfica'da devam eden Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye olası transferi gündemdeki yerini koruyor.

Geçtiğimiz hafta yöneticileriyle birlikte özel jet de gönderen sarı lacivertliler, Benfica ile görüşmeleri sonuçlandıramadan geri dönmüştü.

Oyuncuyla her konuda anlaşan Fenerbahçe'nin kulübüyle anlaşmaya yakın olduğu, ancak Şampiyonlar Ligi Play Off turunda eşleşme ihtimali nedeniyle Portekiz kulübünün bekleme kararı aldığı öğrenilmişti.

Bu süreçte sarı lacivertlilerin yerli futbolcularından beklenmedik bir hamle geldi. A Spor'dan Onur Özkan'ın aktardığına göre Fenerbahçe'de yerli futbolcuların yer aldığı Whatsapp grubuna Kerem Aktürkoğlu da alındı.

MERT HAKAN VE İRFAN'LA KONUŞMUŞTU

Milli futbolcu Galatasaray'da oynadığı dönemde Fenerbahçe maçlarına Mert Hakan Yandaş ile karşı karşıya gelmiş ve ikili arasında gergin diyaloglar yaşanmıştı.

Fenerbahçe'nin yeni sezonda takım kaptanı olduğunu duyurduğu Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci'nin Kerem Aktürkoğlu'nu arayarak konuştuğu öğrenilmişti.