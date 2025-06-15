Futbolcuların talebine ret: Karar verildi

Kaynak: AA
Futbolcuların talebine ret: Karar verildi

TFF Tahkim Kurulu, futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik itirazları reddetti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, TFF'nin 2. Lig ve 3. Lig futbolcu uygunluğunda yaptığı değişikliklere yönelik itirazları reddetti.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, MKE Ankaragücü'nün 2. Lig futbolcu uygunluğunda, futbolcular Ahmet Buğrahan Tuncay, Ali Kucık, Berkay Çakır, Fikret Topaloğlu, Gürcan Gözüm, Hakan Olkan, Murat Şimşek, Mustafa Gürbüz, Oktay Kancı, Serhan Yılmaz ve Yusuf Orhan'ın da 3. Lig futbolcu uygunluğunda yapılan değişikliklere yönelik itirazlarını değerlendirildi.

Kurul, TFF Yönetim Kurulu kararlarının usule, esasa ve talimatlara aykırı olmadığını belirterek itirazları oybirliğiyle reddetti.

TFF, 14 Mayıs'ta yayımladığı futbolcu uygunluğu talimatnamesinde 2. Lig'deki kulüplerin 31 Aralık 2004 ve öncesinde doğmuş en fazla 25 futbolcuyu tescil ettirebileceğini, 3. Lig'deki kulüplerin ise 31 Aralık 2000'den önce doğmuş en fazla 5 futbolcuyu tescil ettirebileceğini duyurmuştu.

Son Haberler
Fenerbahçe ve Benfica maçına Şampiyonlar Ligi molası
Fenerbahçe ve Benfica maçına Şampiyonlar Ligi molası
Beyoğlu’nda kebapçıya kurşun! İkinci kez hedef oldu: Sebebi şoke etti
Beyoğlu’nda kebapçıya kurşun!
NBA'de devrim gibi karar: Artıyor
NBA'de devrim gibi karar: Artıyor
Babalar Günü’nde Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım!
Babalar Günü’nde Emine Erdoğan’dan anlamlı paylaşım!
Futbolcuların talebine ret: Karar verildi
Futbolcuların talebine ret: Karar verildi