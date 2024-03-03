Futbolda devrim gibi kararlar. 3 yeni kurala onay çıktı

Dünya futbolunda değişim rüzgarı esiyor. Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) yıllık toplantısı İskoçya’da yapıldı.

Toplantıda bazı kural değişiklikleri ele alındı ve 3 yeni kuralın deneme sürecine alınması kararı alındı.

IFAB’ın web sitesinde yapılan duyuruda, onaylanan 3 kuralın alt seviye liglerde test edileceği ifade edildi.

Duyuruda test edilecek kurallar şöyle tanımlandı:

KURAL 1: SADECE KAPTAN KONUŞABİLİR

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü ilk kural şu şekilde; "Belirli durumlarda sadece takım kaptanı hakemle konuşabilir."

KURAL 2: 'CEZA SAHANIZA GİDİN'

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü bir diğer kural şu şekilde; "Gergin anlarda, hakem takımlara sakinleşmek için kendi ceza sahalarına gitmelerini söyleyebilir."

KURAL 3: 8 SANİYE

IFAB'ın test etmeyi düşündüğü son kural ise şu şekilde; "Kaleciler topu 8 saniye elinde tutabilir, 8 saniyeyi geçerse top rakibe geçer."

IFAB’ın hayata geçirmeyi planladığı bir başka kural olan mavi kart uygulamasıyla ilgili ise herhangi bir detay paylaşılmadı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, IFAB’ın yıllık toplantısı öncesi yaptığı açıklamada mavi kart uygulamasına sıcak bakmadıklarını söylemişti.

Infantino konuşmasında, “Bu konu hakkında bilgim yoktu. Ben FIFA’nın başkanıyım ve FIFA’nın IFAB’da etkili olduğunu sanıyorum. İstediğiniz başlığı verebilirsiniz, mavi karta hayır. Ama bir kere düşündüğünüzde oyunun, oyunun ruhunu ve geleneğini de korumanız gerektiğini anlarsınız. Mavi kart diye bir şey olmaz” dedi.