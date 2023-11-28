Futbolda radikal değişiklik. 10 dakika ceza geliyor

IFAB, taktik faul ve itirazlar için futbolcuya 10 dakikalık cezayı değerlendiriyor

KAYNAK: AA
Futbolda radikal değişiklik. 10 dakika ceza geliyor

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), taktik faul yapan ya da hakeme itiraz eden futbolculara maç devam ederken 10 dakikalık ceza verilmesini değerlendiriyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, başkent Londra'da toplanan kurul, hakeme, taktik faul yapan ya da itirazında ısrar eden futbolcuları 10 dakika saha dışına gönderme yetkisi verilmesini masaya yatırdı.

Ayrıca, ragbide olduğu gibi sadece takım kaptanının hakeme yaklaşması kuralı da gündeme geldi.

Bu kuralların pilot uygulamasının Federasyon Kupası ile Kadınlar Süper Ligi maçlarında yapılabileceği kaydedildi.

Kurul üyeleri, VAR hakeminin korner, serbest vuruş ve ikinci sarı karta müdahale edip etmemesinin daha fazla görüşülmesi konusunda mutabık kaldı.

Londra'daki toplantıda ele alınan konular, gelecek yıl mart ayında yapılacak genel kurul toplantısında oylamaya sunulacak.

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